أحمد النواف: العالم فقد زعيماً عظيماً وقائداً للإنسانية

وطن النهار

نعى محافظ حولي الشيخ احمد النواف، المغفور له بمشيئة الله تعالى حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، معتبراً أن فقدانه خسارة كبيرة للعالم كله، لقيادته وحكمته في المجال الدبلوماسي والعمل الانساني.

واكد النواف أن الأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدت زعيماً عظيماً وقائداً للإنسانية، سجله حافل وعامر بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه والامتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

واضاف بان سموه - رحمه الله - استطاع بحكمته وحنكته وسياسته المعهودة أن يكسب حب واحترام الجميع ، والوقوف مع الحق في جميع الميادين ومساعدة الشعوب المحتاجة والمنكوبة في جميع انحاء العالم والتي كانت لها الصدى الايجابي محلياً وعالمية ومنحه لقب «قائد العمل الإنساني»، وسُمِّيت الكويت «مركزاً للعمل الإنساني» من قبل الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 تقديراً من المنظمة الدولية للجهود الذي بذلها سموه- رحمه الله- وبذلتها الكويت خدمة للإنسانية ، وكما منح سموه في 19 سبتمبر 2020 وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد عام ، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، لدوره في حل النزاعات بين الدول والعمل على تقريب وجهات النظر.

وتضرع النواف الى الله سبحانه وتعالى أن يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استكمال مسيرة البناء والنهضة والعطاء، معاهداً سموه بان نكون جنوداً مخلصين لخدمة الكويت ورفعة شأنها والدفاع عن ترابها.

