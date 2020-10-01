فواز الخالد: قائد العمل الإنساني أدى رسالته على أكمل وجه

وطن النهار

نعى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الا?حمد، قائد العمل الإنساني ورمز الحكمة وفقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. وقال الخالد في نعيه، بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، يعتصره وقلوب الجميع الألم، لايسعني إلا أن أعرب بالأصالة عن نفسي وبإسم إخواني أهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام، عن بالغ الحزن والا?سى ، لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الأمير الوالد الشيخ صباح الا?حمد الجابر الصباح قائد الإنسانية، سائلين المولى السميع المجيب ا?ن يتغمد سموه بواسع رحمته ويجعل الفردوس الأعلى نزله، ويلهمنا وأهل الكويت والمقيمين على ثراها الطاهر وجموع محبيه على امتداد الا?متين العربية والا?سلامية والعالم بأسره الصبر والسلوان.

واستطرد المحافظ، وعزاؤنا في مصابنا الجلل مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء والتي كرس حياته وأدى رسالته السامية خلالها على أكمل وجه في خدمة وطنه وأمته والبشرية قاطبة.

واختتم، نبتهل إلى الباري جلت قدرته بأن يشمل بحفظه كويت الخير المركز الإنساني العالمي ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء ، وتواصل مسيرة العطاء والنماء الإنساني على الصُعد كافة وفي شتي بقاع العالم، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، اللهم آمين، وا?نا لله وا?نا ا?ليه راجعون.

