الحجرف: صباح الأحمد رحل جسده وبقي عمله

وطن النهار

نعى محافظ الجهراء ناصر الحجرف فقيد الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد- رحمه الله وطيب ثراه.

وقال الحجرف إنه لا راد لقضاء الله وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فإننا استقبلنا خبر هذا المصاب الجلل بكل حزن وبُث، فقد كان سموه نعم القائد المحنك والحاكم العادل والمعلم الفاضل والاب الحنون في تعامله مع شعبه، إلى أن أخذ الله امانته فرحل جسده عن دنيانا الفانية وبقيت أعماله وإنجازاته مخلدة في سجل التاريخ يتذكرها الأجيال عبر الزمن.

وأضاف الحجرف إن سموه حظي بمحبة واحترام الجميع في الداخل والخارج، فكانت بصماته ذا أثر كبير بدأها بحقل الدبلوماسية حتى أصبح عميدا للدبلوماسية العربية وحكيم العرب، نتيجة لجهوده الدولية في إصلاح ذات بين الدول المتخاصمة ونشر السلام، ثم منحته الأمم المتحدة لقب «قائد الإنسانية» بعد جهود سموه الإنسانية في إغاثة ومساندة الشعوب والدول المحتاجة، ليختم مسيرته بوسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام قليلة من وفاته بعد جهوده الدبلوماسية والإنسانية وانتهاجه لسياسة الوسطية والتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع.

واختتم الحجرف تصريحه بالدعاء لسمو الأمير الراحل، بأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يتغمده العلي القدير بالرحمة والمغفرة،وإنا لله وإنا إليه راجعون.

