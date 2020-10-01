«الرياضة الخليجية» تشارك الكويت أحزانها

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تدفقت رسائل التعازي من الأسرة الرياضية الخليجية بوفاة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- الذي وافته المنية أول من امس. كما كانت الرياضة العربية والخليجية في حداد وحزن أيضا على رحيل قائد الانسانية ورجل الدبلوماسية وحكيم الأمة حيث عبر العديد من المسؤولين والجهات الرياضية عن مواساتهم وتعازيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية على «تويتر»: رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته والمواساة لأسرة آل الصباح ولجميع الأشقاء في الكويت. كما عبرت اللجنة الاولمبية السعودية عبر حسابها على «تويتر» أيضا عن تعازيها: تقدم اللجنة الاولمبية العربية السعودية خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته».

من جهتها، قررت اللجنة الأولمبية القطرية إيقاف النشاط الرياضي للمنافسات المحلية لمدة 3 أيام وذلك اعتبارا من أول من أمس وحتى اليوم، وذلك حدادا على وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد.

وأصدرت اللجنة الأولمبية القطرية تعميما، يتضمن إيقاف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية في الأندية والاتحادات المختلفة، على ان يعود النشاط الرياضي من جديد اعتبارا غدا. كما نشرت اللجنة الأولمبية الإماراتية عبر صفحتها على «فيسبوك»: خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وعزّت اللجنة الأولمبية العمانية على حسابها في «تويتر» الشعب الكويتي بوفاة المغفور له الأمير صباح الأحمد -رحمه الله-. وكتبت «الأولمبية العمانية»: «خالص التعازي والمواساة إلى شعب الكويت الشقيقة عامة وإلى أشقائنا الرياضيين خاصة بوفاة أمير الانسانية المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد الصباح فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم. سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون

كما تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة أنس العتيبي وإدارة الاتحاد بخالص التعازي لأسرة الملاكمة الكويتية في وفاة أمير الكويت.

