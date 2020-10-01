ناصر بن حمد: الفقيد كان قائداً عظيماً

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نعى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رحيل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الذي انتقل إلى جوار ربه أول من أمس. وأكد الشيخ ناصر أن الأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدتا جميعا قائدًا عظيمًا للعمل الخيري والإنساني وقال: «فقدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وخسر العمل الخيري والإنساني أحد أبرز فرسانه وقادته، حيث إنه رجل كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة الإنسانية وستظل أعماله الإنسانية ومنجزاته الخيرية راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء، وأضاف «نستذكر بالعرفان والتقدير بصمات الفقيد الكبير البارزة في نهضة الكويت وتطورها في جميع الميادين، ودوره الرائد والبارز في العمل الخيري والإنساني حتى استحق لقب «قائد العمل الإنساني» من الأمم المتحدة لما قدمه من عمل إنساني كبير في جميع المجالات».

