أيضاً الرياضة الكويتية فقدت أميرها

محلية

من الصعب ان تستطيع ان تعبر عما تشعر به من حزن على فقيد الامة العربية والإسلامية والعالم المرحوم بإذن الله الشيخ صباح الأحمد امير الكويت وامير الكويتيين الذين استقبلوا هذا الخبر بحزن كبير بكت فيها بيوت الكويت كلها وبكى عليه من كان يجلس تحت ظله في الأمور الإنسانية... فرحم الله صباح الكويت وفخرها وقائدها فهذا الأمير المتواضع الذي يحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة في القطاع الرياضي والشبابي... فهذا الأمير:

أنقذ الرياضة من تطرفها الى السياسة في نهاية الخمسينيات فأوقفها حتى لا تخرج عن مسارها الرياضي... الى ان تعهد له الرياضيون بالابتعاد عن السياسة والاهتمام بالرياضة فأعادها بحلة جديدة في بداية الستينيات وبنظرة جديدة هدفها الاهتمام بالشباب والرياضة فقط. فكان المنقذ للرياضة الكويتية.

وكانت له ايادٍ بيضاء في احتواء الشباب وابعادهم عن التوجهات المتطرفة (في 2006) واحتوائهم في المواقع الرياضية والشبابية والايعاز للجهات التربوية والاجتماعية بالاهتمام بحسن استثمار أوقات فراغهم بتوفير المراكز الترويحية. فهو الاب الذي يحب أولاده «هذولا عيالي».

وأيضا ابدى اهتمامه في رعاية الكثير من البطولات الرياضية المحلية والعربية والخليجية بوضع اسمه علي البطولات كداعم رئيس للرياضة «دورة الروضان» واهتمامه بتجميع الرياضيين الخليجيين في كأس الخليج والعمل على تقريبهم من بعض بعد ان فرقتهم السياسة... فلا يوجد أي رئيس دولة بالعالم دعى جمهور المباراة النهائية الى وجبه غداء جماعية لأكثر من خمسين الف مشجع (بنهائي دورة الخليج) فهو الراعي للرياضة والرياضيين.

وأخيرا... اهتمامه الشخصي في رفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية واستقباله الكثير من القيادات العالمية التي تعهد فيها بنفسه في تنفيذ القوانين الرياضية لكي تعود الحياة الى الرياضة الكويتية التي عانت كثيرا من هذا الامر.. فهو امير الرياضة الكويتية.

ما عساني ان اسرد من مناقب امير الإنسانية فهو يعشق الرياضة ويحرص على تكريم ابطال الكويت الرياضيين اعلى تكريم عند حصولهم على الإنجازات الرياضية... فالى جنة الخلد والله يصبرنا على فراقك... وان شاء الله مثواك الجنة وعظم الله اجركم في صباح الكويت.... والله من وراء القصد.

