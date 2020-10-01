مشاعر الحزن والأسى تخيِّم على الهيئات الرياضية

محلية

عمت مشاعر الحزن والألم والأسى في جميع الهيئات الرياضية المحلية فور تلقي نبأ وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله)، فيما استذكر منتسبو الحركة الرياضية مآثر الأمير الراحل وأياديه البيضاء وأفضاله الكبيرة على الرياضة الكويتية ورعايته الدائمة للشباب الرياضي خلال فترة حكمه التي امتدت لـ 14 عاما «ما كان له اكبر الاثر بتطورها وتحقيقها لانجازات كبيرة على الصعد كافة».

ونيابة عن الحركة الرياضية في الكويت نعى نائب رئيس اللجنة الأولمبية محمد جعفر سمو الأمير وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الأول من أمس، وتقدم بخالص العزاء من صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته.

ودعت اللجنة الأولمبية كل الهيئات الرياضية لتعطيل أعمالها وانشطتها لمدة 3 أيام بداية من يوم الأول من أمس الثلاثاء حدادا على رحيل سموه.

وكتبت اللجنة عبر حسابها في «تويتر»: ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة اللجنة الأولمبية إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير الكويت.. ونسأل الله أن يرحم الفقيد ويدخله فسيح جناته».

بدوره أوقف نادي الكويت جميع الأعمال والأنشطة والتدريبات الى اشعار آخر عقب وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.

وكتب نادي الكويت عبر حسابه في «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى يتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي والأسرة الكويتاوية بخالص العزاء وصادق المواساة الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان.»

من ناحيته عبر النادي العربي عن حزنه الشديد لرحيل راعي الرياضة والرياضيين قائلا: «ببالغ الحزن والأسى وبقلوب يعتصرها الألم ومؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي الأمتين العربية والاسلامية والبيت الخليجي والدول الصديقة والشقيقة بوفاة قائد الانسانية ووالد الجميع الشيخ صباح الاحمد».

وتقدم مجلس إدارة النادي العربي بأحر التعازي إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وآل الصباح والشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد.

كما تقدم نادي القادسية بخالص العزاء وصادق المواساة الى القيادة السياسية والى الشعب الكويتي لوفاة فقيد الأمتين العربية والاسلامية سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته.

وعزى نادي كاظمة بوفاة فقيد الكويت والانسانية متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وآل الصباح و الشعب الكويتي برحيل قائد البلاد.

وقال مسؤولون في عدد من الاتحادات والاندية الرياضية في تصريحات متفرقة إن عهد سموه رحمه الله شهد تطورا كبيرا لكل القطاعات الرياضية داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيد الكويت الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وذكر أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي أن الكويت والانسانية جمعاء فقدت برحيل سمو الشيخ صباح الاحمد رحمه الله قائدا حكيما ورمزا كبيرا وأبا رحيما وداعما كبيرا للرياضيين.وأشار العصيمي الى أن الرماية الكويتية حظيت بدعم سموه رحمه الله منذ نشأتها حتى تبوأت أعلى المراتب الأولمبية والعالمية كما أنها تشرفت بموافقته الكريمة على اطلاق اسمه الكريم على مجمع ميادين الرماية ليصبح هذا الصرح الرياضي تحت مسمى «مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية».ولفت الى أن الرماية الكويتية تشرفت أيضا برعاية سموه لبطولة دولية سنوية يشارك فيها ابطال العالم تقديرا من سموه رحمه الله لانجازات الرماية الكويتية داعيا المولى تعالى أن يمتع سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد -حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعافية.

من جهته أعرب رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الكويتي والامتين العربية والاسلامية والعالم أجمع لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي كان قائدا عظيما. وأكد العجمي أن الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- كان له ايادٍ بيضاء على الرياضة والرياضيين في عهده اذ حققت الرياضة الكويتية العديد من الانجازات العالمية كما شهد عهده إنشاء عدد من الاندية الشاملة والمتخصصة منها نادي الالعاب الشتوية ما أسهم بتطور الرياضة الكويتية.

بدوره، قال رئيس النادي الكويتي لسباق الهجن حسين الدواس إن رياضة الهجن الكويتية والعربية شهدت قفزة هائلة ابان حكم سموه رحمه الله الذي تجسد برعايته لاهم الانشطة المحلية والخارجية للنادي. وبين الدواس أن رعاية سمو الأمير الراحل لبطولة الكويت الدولية السنوية لسباقات الهجن التي تقام سنويا بالكويت شكلت نقلة هائلة على المستويين المحلي والدولي لاسيما في زيادة انتشار ممارسي هذه الرياضة الاصيلة في البلاد.

