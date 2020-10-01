«الأولمبي الآسيوي»: الأمير الراحل سيفتقده جميع عشاق الرياضة في العالم

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تقدم المجلس الأولمبي الآسيوي، نيابة عن الحركة الأولمبية والرياضية الآسيوية، بخالص التعازي والمواساة لمواطني الكويت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. وجاء في بيان للمجلس الاولمبي الاسيوي على موقعه الالكتروني: «يتقدم المجلس الأولمبي الآسيوي، نيابة عن الحركة الأولمبية والرياضية الآسيوية، بخالص التعازي والمواساة لمواطني الكويت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت». وتابع: «كان صاحب السمو الشيخ صباح قائدا يحظى باحترام كبير ليس فقط في الكويت ولكن في جميع أنحاء العالم وكان معروفا بأعماله الإنسانية في جميع أنحاء العالم. كان أيضا من عشاق الرياضة ودعم الانشطة الرياضية للمجلس الاولمبي الاسيوي بكل إخلاص. كان يمثل الأب ليس فقط للمواطنين الكويتيين ولكن أيضا للمقيمين الاجانب في الكويت». وأضاف البيان: «سيفتقده كثيرا ليس فقط مواطنو الكويت، بل أيضا جميع عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم». وختم البيان: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله تعالى أن يشجع أصدقاء العائلة ومواطني الكويت على تحمل هذه الخسارة التي لا تعوض».