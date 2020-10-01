الرومي: الإنسانية فقدت صاحب السمو باني الكويت الحديثة

مال وأعمال

قالت عضو مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة حصة عبدالعزيز الرومي ان الانسانية فقدت اليوم قائدها بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد باعتباره قامة دولية ورمزاً عالمياً في مجال العمل السياسي والانساني والتنموي الممتد لأكثر من نصف قرن. وقدمت الرومي خالص العزاء وصادق المواساة لجميع ابناء الكويت الذين فجعوا بوفاة المغفور لهالامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير الانسانية واوضحت ان مسيرة صاحب السمو رحمه الله نبراساً يهتدي به الجميع لاسيما ان سموه كانت له منزلة خاصة في قلوب اهل الكويت فهو والد الجميع، ومصدر فخر واعتزاز لكل كويتي وكويتية. واضافت الرومي ان سموه ساهم في بناء نهضة الكويت الحديثة ورسخ قيم البذل والعطاء والعمل والمبادرات وله دور بارز في التنمية. وفي الختام دعت الرومي الله العلي القدير ان يتغمد سموه بواسع رحمته ويجزيه عن الكويت وأهلها خير الجزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

