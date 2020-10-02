إشادة عالمية بالانتقال «السلس» للسلطة

وطن النهار

تناولت مراكز بحث ووسائل اعلام عالمية حدث وفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد واداء سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية باهتمام بالغ مع الاشادة بالانتقال السريع للسلطة والذي جاء استنادا الى مواد الدستور.

وأكد تقرير مركز كارنيغي للشرق الأوسط ان النظام السياسي الكويتي اثبت صلابته مشيدا بانجاز الانتقال السلس للسلطة.

وذكر التقرير انه بعد ساعتين فقط من الاعلان عن وفاة الأمير الراحل، نادت الحكومة الكويتية سمو الشيخ نواف الأحمد اميراً جديداً للبلاد.

واشار الى ان بيانات النعي والتعزية خير دليل على سياسة احلال السلام، والجهود التي بذلتها البلاد أخيراً لحلّ الخلافات الخليجية، وليس الفيض من بيانات النعي والتعزية المتوالية، سوى مؤشّر على مكانة الكويت لدى الكثير من الأطراف المتنازعة.

وأشار مركز للدراسات السياسية الى ان مسيرة سمو الامير الشيخ صباح الأحمد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ببناء الكويت الحديثة، موضحا ان النهج الذي كان يتبعه كان نابعاً من ادراكه العميق بالأرضية التي تقف عليها الكويت كونها دولة صغيرة في قلب منطقة مضطربة.

وقال: ومن هذا المنطلق، كان الهمّ الرئيس هو المسعى الحثيث لتحقيق السلم والاستقرار، مقروناً بأخذ مصالح جميع الأطراف في الاعتبار، وهكذا اتّسمت الدبلوماسية الكويتية بالسعي لتحقيق توازن في القوى والتوسّط في النزاعات وخفض التصعيد.

وأضاف «يُشهد للشيخ صباح الأحمد التزامه بالدستور خلال فترة حكمه».

وقال مركز كارنيغي ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ليس بوجه جديد على الساحة السياسية، مشيرة الى ان سموه يتسم بالتواضع والحزم، ويحظى بالاحترام على نطاق واسع.

