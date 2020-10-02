سفارات الكويت في الخارج فتحت أبوابها لتلقي العزاء

وطن النهار

فتحت سفارات الكويت في الخارج أبوابها لتلقي العزاء حضورياً وإلكترونياً في وفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقد توافد على مقار السفارات لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي ورعايا تلك الدول ليعبروا عن حزنهم وألمهم في المصاب الذي هز الكويت كلها متمثلاً في وفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد.

ففي طهران فتحت سفارة الكويت سجلاً للتعازي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. بمنزل رئيس بعثة سفارة الكويت في طهران.

حضر مراسم تقديم واجب العزاء عدد من كبار الشخصيات السياسية الإيرانية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى طهران. وتقدم المعزين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الايراني الأسبق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي والسفير الايراني السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي ومستشار رئيس البرلمان الايراني حسين امير عبد اللهيان.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عقب توقيعه سجل التعازي في تصريح لـ«كونا» ان «سمو الأمير كان من القادة الحكماء واصحاب الحنكة السياسية في المنطقة وان رحيله ترك أثرا بالغا في نفوس الايرانيين».

واضاف ظريف ان «الأمير كان من الاصدقاء الجيدين لإيران» سائلا الله تعالى ان يلهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان.

بدوره قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة تعازيه للشعب والحكومة الكويتية مستذكرا نهج سمو الأمير في تسوية القضايا السياسية والأزمات بالحوار. وقال خطيب زادة في تصريح مماثل ان «الأمير الراحل سعى من خلال تجربته الدبلوماسية لتسوية القضايا السياسية وانهاء الأزمات الاقليمية بالحوار وبذل مساعيه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة».

تقدير استثنائي

من جهته، قدم وزير خارجية الهند سوبراه منيام جاي شانكار اليوم الخميس تعازيه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في سفارة الكويت في العاصمة نيودلهي.

وقال الوزير شانكار الذي استقبله سفير الكويت جاسم ابراهيم الناجم وأعضاء السفارة في تصريح خاص لـ«كونا» «هذا يوم صعب للغاية وتقدمت لأعرب عن تعازي الهند حكومة وشعبا في وفاة الأمير الراحل».

واضاف «كان سموه يحظى بتقدير استثنائي في الهند وساهم كثيرا في بناء العلاقة الثنائية خلال زياراته المتكررة» معربا عن عميق حزنه بوفاة سموه.

وأكد وزير خارجية الهند على تضامن بلاده الكامل مع شعب الكويت. واستذكر سفير الكويت اثناء حديثه مع الوزير شانكار الزيارة الرسمية التي قام بها سمو امير الكويت الراحل الى الهند في عام 2006 وهي السنة التي تقلد فيها سموه مقاليد الحكم كما استذكر دوره الريادي في ترسيخ دعائم السلم والأمن الدوليين ووضع أسس وقواعد العمل الانساني.

واشاد الوزير الهندي بالعلاقات التاريخية بين البلدين وأكد على حرصه على تبادل الزيارات على مستوى رفيع. وتقدم بالشكر على اهتمام الأمير الراحل على تسهيل شؤون الجالية الهندية في الكويت. ومن المقرر ان يستمر فتح سجل العزاء حتى يوم غد الجمعة لاستقبال المعزين.

وفي ايطاليا فتحت السفارة باب تلقي العزاء بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. وذكرت السفارة في بيان ان سجل التعازي سيبقى مفتوحا حتى بعد غد الجمعة أمام المعزين لتقديم واجب العزاء يتقدمهم سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والصديقة ومن الشخصيات الايطالية والجالية العربية والاسلامية في روما.

واضاف البيان ان السفارة فتحت ايضا باب تلقي التعازي عبر البريد الالكتروني والفاكس والاتصال الهاتفي مراعاة لظروف المعزين خارج العاصمة روما والاجراءات الوقائية في ظل الأوضاع الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي شنغهاي أعلن القنصل العام مشعل الشمالي عن فتح القنصلية الكويتية سجلا للتعازي بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه.

وقال في تصريح لـ«كونا» ان القنصلية الكويتية بشنغهاي ستتلقى رسائل التعزية بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد عبر بريدها الالكتروني (shanghai@mofa. gov. kw) نظرا للاوضاع الصحية المترتبة عن تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

واضاف ان سجل العزاء سيبقى مفتوحا اعتبارا من اليوم الموافق 30 سبتمبر وحتى 8 اكتوبر المقبل. واعرب الشمالي عن تعازيه للكويت اميرا وحكومة وشعبا بوفاة المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد املا ان يتغمد فقيد الكويت والامتين العربية والاسلامية واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعلنت سفارة الكويت لدى جمهورية غانا انها افتتحت سجلا للتعازي بوفاة صاحب سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد.

شخصيات أوكرانية

وفتحت سفارة الكويت لدى اوكرانيا سجلا للتعازي بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه. وقالت السفارة في بيان ان سجل التعازي سيبقى مفتوحا لمدة ثلاثة ايام امام المعزين من الشخصيات الاوكرانية الرسمية والاجتماعية وممثلي السلك الدبلوماسي وابناء الجاليات العربية والاسلامية.

واشار البيان الى ان السفارة تتلقى التعازي كذلك عبر البريد الالكتروني ووسائل الاتصال على اختلافها. وتقدمت السفارة باصدق مشاعر التعازي للاسرة الحاكمة والحكومة والشعب الكويتي بفقيد الامتين العربية والاسلامية وامير الانسانية داعين الله عز وجل ان يتغمد الامير الراحل بواسع رحمته وان يجزيه خير الجزاء لما قدم من عطاء للكويت وللامتين العربية والاسلامية.

وفي هونغ كونغ أعلن القنصل العام للكويت لدى هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف عن قيام القنصلية الكويتية بفتح سجل عزاء بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وقال السيف في تصريح لـ«كونا» ان فتح سجل العزاء بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد سيكون عبر البريد الالكتروني بسبب الاوضاع الصحية الراهنة جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

واضاف انه «وفور الاعلان عن فتح سجل العزاء انهمرت مذكرات التعازي من حكومتي الاقليمين الاداريين الخاصين (هونغ كونغ ومكاو) والقنصليات العامة للدول الشقيقة والصديقة والعديد من الشخصيات الاقتصادية والتجارية والثقافية بالاضافة الى مفتى عام (هونغ كونغ).

واعرب عن خالص تعازيه لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولسائر اسرة الصباح الكريمة وللحكومة والشعب الكويتي الوفي وسائر شعوب الدول الشقيقة والصديقة بوفاة المغفور له باذن الله الشيخ صباح الاحمد وان يعين الله عز وجل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح ويوفقه ويرعاه.

واوضح السيف في هذا السيق ان سجل العزاء سيمتد حتى 5 اكتوبر المقبل.

وأعلنت سفارة الكويت في ألمانيا الاتحادية انها افتتحت سجلا للتعازي بوفاة صاحب سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه.

وقالت في بيان انه يمكن ايضا توجيه رسائل التعازي الكترونيا عبر البريد الإلكتروني للسفارة وذلك نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وذلك عبر البريد الإلكتروني info@kuwait-botschaft. de.

واجب العزاء

أما سفارة الكويت بالجزائر ففتحت سجل العزاء بوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد. وقالت في بيان لها ان «سجل العزاء سيبقى مفتوحا حتى اليوم الجمعة لاستقبال التعازي بمقر السفارة بأعالي العاصمة».

وناشدت المعزين «الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»». وتقدم عدد من السفراء العرب والافارقة والاوروبيين من مقر السفارة لتقديم واجب العزاء. كما توافد عدد كبير من المسؤولين السياسيين والمواطنين الجزائريين من مختلف الولايات لتقديم واجب العزاء تعبيرا عن حبهم لدولة الكويت.

من جهتها أعلن سفير الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات أمس الخميس عن فتح السفارة سجلا للتعازي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقال السفير حيات في تصريح لـ«كونا» ان كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي وسفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية المعتمدين في العاصمة الصينية بكين قاموا بتسجيل تعازيهم بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد فور إعلان فتح سجل العزاء في السفارة منذ يوم امس والذي سيستمر لثلاثة أيام.

واضاف أنه يمكن تقديم العزاء عبر البريد الالكتروني الخاص بالسفارة نظرا لضرورة اتباع الشروط الصحية المتمثلة بالتباعد الاجتماعي جراء جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

واعرب السفير حيات عن تعازيه الصادقة ومواساته لمقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ولعموم اسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

بدوره أعلن سفير الكويت لدى قطر حفيظ العجمي افتتاح السفارة سجل لتلقي التعازي بوفاة فقيد الكويت سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقال لـ«كونا» عقب افتتاح السفارة سجل التعازي الأمير الراحل كان قائدا حكيما بذل حياته في سبيل خدمة وطنه والدفاع عن قضاياه وترسيخ استقراره وتعزيز وحدته.

وأضاف انه بوفاة فقيد الكويت تكون الكويت فقدت شخصية استثنائية استطاعت قيادة الكويت في أوقات عصيبة وفي ظل تحديات كبيرة شهدتها المنطقة وتمكنت من ان ترسو بالبلاد على بر الأمن والأمان.

وأوضح ان سمو الأمير الراحل قاد مسيرة التنمية في الكويت خلال تاريخه الحافل بالعطاء وخلد اسمها في المحافل العربية والعالمية كما انه استحق تكريم العالم اجمع عندما اطلقت عليه الأمم المتحدة لقب قائد للإنسانية نظير مبادراته المقدمة إلى جميع الأمم والشعوب.

شخصيات سياسية

من جهتها أعلنت سفارة الكويت لدى البحرين فتح سجل التعازي في وفاة صاحب سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وقالت في بيان صحافي ان سجل التعازي سيبقى مفتوحا حتى اليوم الجمعة بمقر السفارة في العاصمة المنامة. وتقدم المعزين وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ومستشار رئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ورئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقائد الاسطول الاميركي الخامس الادميرال صامويل جي بابا وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

ودعت المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الكويت حكومة وشعبا الصبر والسلوان.

اما سفير الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي فقال ان السفارة فتحت سجل المعزين بوفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمدالصباح.

واوضح لـ«كونا» ان سجل المعزين الذي فتح منذ أول من امس الاربعاء توافد اليه العديد من كبار المسؤولين العمانيين والشعب العماني الشقيق حيث قدموا واجب العزاء بالمصاب الجلل.

واضاف ان توافد المعزين يعكس عمق العلاقات الثنائية المميزة والتي ارسى قواعدها السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه واخيه سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وأكمل مسيرتها السلطان هيثم بن طارق.

وذكر ان مناقب امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد والتي رسمها بسياسته وحكمته ومواقفه الثابته سجلت للكويت حضورها الدولي والاقليمي المرموق. واستدرك بالقول ان تلك المناقب العظيمة التي سطرها التاريخ بأحرف من نور تعد طريقا فريدا من نوعه في العمل السياسي والدبلوماسي.

واشار الى ان شخص سمو الامير الراحل حظي باحترام قادة وشعوب دول العالم في فترات قيادته الطويلة للسياسة الكويتية ما اسهم في ايجاد الحلول الناجعة للعديد من القضايا السياسية التي كانت بؤر توتر لاسيما في منطقة الشرق الاوسط. واتبع ان «سمو الامير الراحل يعتبر من الشخصيات العالمية التي يشار اليها بالبنان، مشيرا الى تكريمه في الامم المتحدة ومنحه لقب قائد العمل الانساني».

وقال السفير الكويتي ان «رحيل سمو امير البلاد ترك ارثا تاريخيا وبصمات كبيرة على جميع المستويات منذ ان كان وزيرا للخارجية وترك بصمات اكبر عندما تولى قيادة الكويت».

وفي ختام تصريحه لـ«كونا» اعرب السفير الحربي عن تمنياته لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابرالصباح بالتوفيق والسداد مؤكدا ان «سموه سيكون خير خلف لخير سلف وسيستكمل قيادة الدولة مستنيرا بالطريق الذي رسمه اخوه الراحل عميد السياسة الدولية الشيخ صباح الاحمد ».

مشاركة فاعلة

واعلنت سفارة الكويت في ماليزيا أمس الخميس فتح سجل للتعازي في وفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد وذلك في مقر السفارة بالعاصمة كوالالمبور.

وأشارت السفارة في بيان إلى أن سجل التعازي حتى اليوم الجمعة مبينة انها تستقبل رسائل التعازي على بريد السفارة الإلكتروني kuwembmy@gmail. com وعبر سفير الكويت في ماليزيا الدكتور حمد بورحمه عن حزنه في وفاة ورحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح قائلا «انها واقعة حزينة ومؤثرة على كل الشعب الكويت ومحبي السلام فالراحل الكبير كانت مآثره الخيرة داخل وخارج الوطن».

وأضاف «بخلاف سجله السياسي الكبير في خدمة الوطن كانت له مشاركة فاعلة وبصمة واضحة في حل الكثير من الأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية في الدول العربية والإسلامية ودول العالم».

وأشار إلى أن حصوله على العديد من الأوسمة والجوائز الدولية شهادة على هذه الإنجازات الطيبة وهو بالفعل قائد ورائد العمل الإنساني وأمير الإنسانية رحمه الله كما شهدت له هيئة الأمم المتحدة بواسطة أمينها العام السابق بان كي مون.

وأوضح السفير بورحمه ان سمو الأمير الراحل كانت له زيارات وعلاقات طيبة وبناءة مع ماليزيا منذ زمن بعيد على مستوى القيادة والشعب فهو محب وداعم لكل الدول الإسلامية في الشرق والعالم أجمع.

وأضاف «من خلال تواصلنا معه كدبلوماسيين في المناسبات الرسمية والاجتماعية ومنذ كان وزيرا للخارجية كان الراحل بمثابة الأب الموجه لكل الدبلوماسيين وقد صنع أجيالا من الدبلوماسيين في ظل قيادته وتوجيهاته السامية والحكيمة لخدمة الوطن».

وقال «نحن نعزي أنفسنا ونعزي أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي وكل محبي الشيخ صباح الأحمد رحمه الله في الوطن العربي والإسلامي والعالم كافة.. رحم الله الفقيد الكبير وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان».

وأعلنت سفارة الكويت لدى تركيا أمس الخميس فتح باب العزاء في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقالت السفارة في بيان ان باب العزاء سيبقى مفتوحا في مقر السفارة على فترتين يومي الخميس والجمعة وفترة واحدة بعد غد السبت.

وشارك العديد من أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في أنقرة وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية تركية في تقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل وكان في استقبالهم القائم بالأعمال في السفارة عماد الخراز.

