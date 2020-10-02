ملوك ورؤساء وقادة قدموا العزاء بالأمير الراحل

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري امس السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقد كان في استقبال سلطان عمان على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. هذا ويرافقه وفد يضم كلا من سمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وسمو فاتك بن فهر آل سعيد المبعوث الخاص للسلطان وسمو تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وسعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري امس الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقد كان في استقبال الرئيس المصري على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح. هذا ويرافقه وفد يضم كلا من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ووزير الخارجية سامح شكري وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري امس الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري امس الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وقد كان في استقبال الرئيس العراقي على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح. هذا ويرافقه وفد يضم كلا من وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ووزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي ووزير التخطيط الدكتور خالد بتال نجم ورئيس هيئة المستشارين الدكتور علي الشكري ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور مهند البياتي وعدد من المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد المرافق له حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. هذا ويرافقه وفد يضم كلا من دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وزير الدفاع ودولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان ويوسف العيسوي رئيس الديوان الملكي وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين والدكتور بشر الخصاونة مستشار جلالة الملك وعدد من المسؤولين. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وممثلي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وزير الطاقة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن ال سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ال سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نائب أمير المنطقة الشرقية حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر والوفد المرافق لسموه والوفد حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا: من الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني والشيخ حسن بن خالد آل ثاني والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني والشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه حيث قام سموه بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. هذا ويرافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والشيخ سلمان بن خالد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري ممثل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في المطار الأميري رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة الاسبق تمام سلام حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. كما قدموا التعازي إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر

