الأمير: أعاننا الله على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي أرساها الأمير الراحل

وطن النهار

تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: نرفع لمقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس الأمة وأبنائكم من الشعب الكويتي المخلص بأحر مشاعر المباركة وأسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات وذلك بمناسبة توليكم زمام الحكم في وطننا اميرا وقائدا وخير خلف لخير سلف وبعد ان تشرفنا في مجلس الأمة بأداء سموكم اليمين الدستورية ليتولى سموكم شؤون البلاد بكل اقتدار واستحقاق، واننا في هذه المناسبة ليشرفنا ان نعرب لمقام سموكم عن اشادتنا الصادقة بما منحه الله تعالى لسموكم من حكمة وصدق وحزم واتزان وما افاء به على سموكم من خبرات واسعة طوال مسيرتكم السياسية الراسخة التي عرفت بالعطاء والاخلاص صقلها سمو التجارب وأنتجها علو المواقف فمكن لسموكم بأن تكونوا خير خلف لخير سلف مؤمنين بأننا مع عظم حزننا بفقد وطننا والعالمين العربي والاسلامي لوالدنا وفقيدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - تعالى فاننا على اعتقاد راسخ لا تزعزعه الأمور والشكوك بأن مقام سموكم سائر على ما رسمه سموه - رحمه الله - من غايات وآمال تسعون الى تحقيقها لشعبكم الوفي وتعملون على تعزيزها وتأييدها، نسأل الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها وأن يمكن لها سبل الازدهار والنماء والصلاح تحت ظل قيادة سموكم وأن يمتع سموكم بالعمر المديد والعيش الرغيد وبموفور الصحة ودوام العافية لتكملوا مسيرة البناء والنهضة لوطننا المعطاء التي بدأها حكام الكويت من الأسرة الحاكمة الكريمة وان يتحقق في عهد سموكم كل ما يتطلع اليه الشعب الكويتي من آمال وتطلعات وأن يعين سموكم الى طريق الخير الفياض والعطاء الدائم للوطن انه سميع مجيب الدعاء.

طريق الخير

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: يسر الحرس الوطني قادة وقوات ان يعرب لسموكم وللشعب الكويتي عن خالص تهانيه بولايتكم مقاليد الأمور في البلاد داعين المولى سبحانه ان يحفظكم ويرعاكم وأن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاكم وأن يكلأ بالتوفيق جهودكم من اجل ان تظل الكويت دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفاقة.

كما نسأله تعالى ان يحقق على يديكم آمال شعبكم فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.ودمتم سموكم في خير صحة وعافية.

رفعة الوطن

كما تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: يسرنا بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا ان نرفع الى مقام سموكم الكريم اسمى آيات التهاني بمناسبة اداء سموكم اليمين الدستورية وتوليكم سدة الامارة ومقاليد حكم البلاد.

واذ ندعو الله تعالى ان يعين سموكم وتكونوا خير خلف لخير سلف فاننا نشيد بكل فخر واعتزاز بحكمة سموكم واثقين في قدرتكم على ادارة دفة السفينة نحو مستقبل اكثر اشراقا وعزة ورفعة لوطننا العزيز وأبنائه المخلصين ماضين بتوجيهاتكم الرشيدة على درب المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد (رحمه الله وطيب ثراه) في ترسيخ مكانة الكويت بين بلدان العالم لتظل منارة للانسانية ومحطة للدبلوماسية ورائدة للتنمية.

وختاما فاننا ندعو الله تعالى ان يحفظ سموكم قائدا حكيما وراعيا امينا وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية كما نسأله تعالى ان يديم على وطننا العزيز نعمه ظاهرة وباطنة وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة وسدد على دروب الخير خطاكم.

مسيرة العطاء

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ ناصر المحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: يشرفني ان ارفع الى مقام سموكم اسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة ادائكم القسم الدستورية اميرا للبلاد امام مجلس الأمة سائلا الله عز وجل ان يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لحمل راية نهضة الكويت وعزها الى اعلى آفاق الرفعة والرفاه.

كما اود ان اعرب لسموكم عن بالغ اعتزازي بمسيرة العطاء والتضحية التي قدمتموها الى جانب اخيكم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وأسكنه فسيح جناته، مؤكدا ان سموكم خير خلف لخير سلف داعيا المولى سبحانه ان يعين سموكم على حمل امانة المسؤولية وأن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لتستكملوا المسيرة المباركة لرفع مشعل النهضة والتنمية والبناء على ارض كويتنا الغالية بما يحقق آمال وطموحات ابنائها نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

خالص تحياتي وتقديري مقرونا بأصدق تمنياتي لسموكم بموفور الصحة والعافية ولبلدنا العزيز بدوام الرفعة والمجد في ظل القيادة الرشيدة لسموكم.

تاريخ زاهر

كما تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ جابر المبارك بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: يشرفني ان ارفع الى مقام سموكم اسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة مبايعة سموكم اميرا للبلاد وتقلدكم مسند الامارة، ويطيب لي بهذه المناسبة السعيدة ان اعرب لسموكم عن بالغ الاعتزاز بانجازاتكم المشهودة وتاريخكم الزاخر بالعطاء والتفاني والتضحية من اجل الكويت وأهلها سائلا الله تعالى لكم التوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن والمواطنين والارتقاء بكل جوانب الحياة في كويتنا الغالية وتحقيق نقلات حضارية وتنموية شاملة نحيا في ظلالها بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة مستذكرين السيرة العطرة والتاريخ الحافل بالانجازات والجهود المشهودة للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وجعل الجنة مثواه.خالص تهانينا وتمنياتنا لسموكم بدوام نعمة الصحة والعافية ولوطننا العزيز دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم.

دعائم النهضة

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من اخيه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم هذا نصها: يشرفني ان ارفع واخواني الوزراء الى مقام سموكم خالص التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة مبايعتكم اميرا للبلاد وتقلدکم بفضل من الله مقاليد الحكم ومسند الامارة داعيا المولى العلي القدير ان يسدد خطاكم وأن يعينكم على حمل امانة المسؤولية لرفعة وعزة الوطن العزيز.

واذ اعرب لسموكم عن خالص التقدير وعظيم الاعتزاز بمسيرتكم الحافلة بالانجازات التاريخية وجهودكم المشهودة في ارساء دعائم النهضة على ارض كويتنا الغالية فانني ابتهل الى الله عزوجل الذي اختار الى جواره المغفور له بإذن الله اميرنا الراحل الكبير سمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - الذي ادى رسالته بحكمة واقتدار وخلد اسمه في التاريخ بسيرته العطرة وانجازاته الكبيرة ودبلوماسيته التي نشرت الخير والسلام في كل بقاع الأرض ان يجعلكم خير خلف لخير سلف وأن يعوض بكم العباد والبلاد وأن يحقق على ايديكم الخير والتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة وأبنائها الأوفياء وأن يسعدكم بالقادم من ايامكم وأن يبارك عهدكم ليكون عهد خير وبركة وسلام ووئام.

خالص التحيات لسموكم وأطيب التمنيات بأن يلبسكم الله ثياب الصحة والعافية وأن يبارك في عمركم وأن يديم عليكم آلائه ونعمائه وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والأمان والاستقرار والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لسموكم.

خدمة الوطن

هذا وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر جوابية إليهم ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة وفياضة ودعاء صادق بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم سائلا سموه المولى جلا وعلا ان يعينه على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي ارساها المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وأن يسدد خطاه لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين وتحقيق كل ما ينشده الوطن من نمو وازدهار وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي والاسهام في رفعة شأنه متمنيا سموه لهم موفور الصحة ودوام العافية.

حنكة وحكمة

وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد تلقى رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة هذا نصها: ايمانا بقضاء الله تعالى وبشديد الحزن وعظيم الأسى نعزي مقام سموكم وأنفسنا والشعب الكويتي كافة والأمة العربية والاسلامية بفاجعتنا ومصابنا جميعا بفقد المغفور له بإذن الله تعالى والدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله تعالى - معربا لمقام سموكم الكريم والأسرة الحاكمة الكريمة باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي عن صادق مشاعر المواساة وأصدق العزاء بفقدنا امير الانسانية وقائد نهضة الكويت الأبية.

وأضاف: نال بدوره - رحمه الله - الكبير في خدمة الانسانية وسعيه المبارك كل محبة وتقدير وبنى للكويت نفوذا واسعا على المستويين الاقليمي والعالمي وبذل حياته في تشييد جسور الالتقاء والسلام والمودة بين الفرقاء حتى غدا انموذجا وضاء تتأسى به القادة في الحنكة والحكمة والبذل والعدل والولاء والانتماء.ونسأل الله بقلب خاشع ان يجزي اميرنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - على ما قدم للوطن وللأمتين العربية والاسلامية والانسانية جمعاء خير الجزاء وأن يجزل له الأجر والثواب وأن يسعده سعادة ابدية وأن ينزل عليه رحماته تترى وأفضاله الواسعة ويجعل الفردوس الأعلى داره ومستقره وأن يحفظ مقام سموكم لكل خير وصلاح للوطن وللشعب الكويتي الأمين ويمنحكم الحكم والرشاد ويؤيد سموكم بالقوة والتمكين. فلله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الى اجل مسمى إنا لله وإنا إليه راجعون. ولمقام سموكم اسمى المودة وأجزل الدعاء.

مواقف راسخة

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد --طيب الله ثراه-- من اخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني هذا نصها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وانه ليعتصر قلوبنا الحزن والأسى بأمر الله تعالى بهذا المصاب الجلل.. نعزي سموكم وأنفسنا جميعا برحيل المغفور له بإذن الله امير البلاد والانسانية الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل الى جوار ربه والذي فقدت برحيله الكويت وشعبها والأمتان العربية والاسلامية والعالم اجمع حاكما فذا بعد مسيرة عطرة سطر من خلالها مواقف عظيمة للتضحية والمبادئ والقيم العليا وكرس حياته لخدمة وطنه والعالم كافة وشهد له الجميع في انحاء الأقطار لمواقفه الدبلوماسية والسياسية والانسانية، واذ نبتهل الى المولى عز وجل ان يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحقه بالذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه سميع مجيب الدعاء، ان الكويت ليحفظها المولى جلت قدرته بحفظه وان الآمال لمعقودة على سموكم لاكمال مسيرة اسلافكم من نهضة وارتقاء بوطننا العزيز ليظل دائما في عز ورخاء وأمن وسخاء وأن تحققوا آمال شعبكم فسموكم لذلك نعم الأهل وخير خلف لخير سلف.

فقيد العالم

كما تلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من اخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني هذا نصها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله راضية بقدره نشاطر سموكم الأحزان بوفاة فقيد الكويت فقيد الأمتين العربية والاسلامية بل فقيد العالم اجمع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله وطيب ثراه-، واذ نحتسب عند الله تعالى قائد الانسانية والدبلوماسية راعي القيم والخير والسلام مستذكرين مناقب سموه ومآثره التي ستظل قبسا يضيء الدروب ومنارة يهتدي بها الجميع فاننا لندعو الله في علاه ان يتقبله في مستقر رحمته وفيض مغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعا وأبناء الكويت الصبر والسلوان.

ربان حكيم

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من اخيه سمو الشيخ ناصر المحمد هذا نصها: ببالغ الحزن والأسى اتقدم لسموكم بخالص التعازي وأصدق المواساة بوفاة امير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وتغمده بواسع الرحمة والرضوان، لقد فقدت الكويت برحيل سموه ربانا حكيما حاز جميع صفات القيادة الرشيدة التي مكنته من النأي بالكويت وشعبها عن الوقوع في مزالق الأزمات والصراعات المحيطة وكان - رحمه الله - مثالا للسياسي النبيل الحريص على نشر المحبة والسلام بين جميع البشر والمتفاني في خدمة ابناء شعبه الذين احبهم وسهر على رعاية مصالحهم فبادلوه حبا بحب ووفاء بوفاء مؤكدا ان الكلمات تعجز عن وصف هذا المصاب الجلل الذي الم بأهل الكويت كافة فلقد كان - رحمه الله - بحق والدا رحيما بنا جميعا لطالما تعلمنا منه واستفدنا بخبراته وحكمته. واذ اعرب لسموكم عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة الراحل الكبير فانني اسأل الله عز وجل ان يجازيه عنا خير الجزاء وأن يجعل مستقره في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهم سموكم وجميع ابناء الكويت جميل الصبر والسلوان.

جهود مشهودة

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من اخيه سمو الشيخ جابر المبارك هذا نصها: ببالغ الحزن والأسى ننعى الى سموكم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى.

لقد فقدنا برحيل سموه - رحمه الله - قائدا ورائدا حكيما وربانا لسفينتنا وأبا للجميع مستذكرين ما يحظى به فقيد الأمة الراحل الكبير من محبة صادقة في قلوب ابنائه وتقدير عظيم ومكانة مرموقة في كل العالم بفضل جهوده المشهودة السياسية والدبلوماسية وعطائه الانساني اللامحدود ومبادراته السامية لتقديم الخير لكل الأمم.نبتهل الى الله تعالى ان يتغمد فقيدنا الكبير برحمته ورضوانه وأن يجعل مستقره جنات النعيم وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وأن يبارك في عمر سموكم وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والانجاز والبناء لبلادنا الحبيبة.

رجل عظيم

وتلقى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- من اخيه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء هذا نصها: استقبلنا ببالغ الحزن والأسى وفجعنا جميعا واعتصرت قلوبنا الما نبأ رحيل اميرنا ووالدنا المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله - رحمة واسعة وتغمده بعفوه ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، واذ اعرب واخواني الوزراء لسموكم عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا في هذا المصاب الجلل فانني اعزي نفسي وشعب الكويت جميعا وأدعو الله القوي القدير ان يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يجعله من اهل الفردوس الأعلى وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان، ان الكويت فقدت رجلا من عظمائها وقادتها البارزين فقد كرس سموه - رحمه الله - حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والاسلامية وسطر بحروف من نور مسيرة تاريخية حافلة بالانجازات العظيمة فقد شهدت البلاد في عهده نهضة حضارية وتنموية شاملة وواصلت رسالتها الانسانية والدبلوماسية التي ارسى جذورها بقيادته الحكيمة وسياساته المتزنة التي جعلت الكويت مركزا للعمل الانساني ونموذجا فريدا للعطاء ونبراسا يهتدى به لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ونشر السلام في العالم كله، كما اتوجه بخالص الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ سموكم وأن يبقيكم ذخرا للكويت وأبنائها الأوفياء وأن يديم عليکم نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء من اجل تحقيق التقدم والازدهار لوطننا العزيز.صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء».

والد حنون

هذا وقد بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسائل شكر جوابية اليهم ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق المواساة وخالص الدعاء بهذا المصاب الجلل والأليم، مشيرا سموه الى ان الوطن والشعب الكويتي الكريم قد فقد برحيله قائدا حكيما ووالدا حنونا وهب حياته وأفناها في خدمة وطنه وشعبه وستظل مآثره ومكارمه مسطرة في ذاكرة الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى ان يجعل كل ما قدمه وحققه للوطن الغالي من منجزات في موازين اعماله الصالحة وأن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويعلي مراتبه في جنات النعيم ويديم على الجميع موفور الصحة والعافية.

