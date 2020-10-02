قادة وزعماء العالم: الأمير الراحل عزَّز الأمن والاستقرار الدوليين

وطن النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب البحريني الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الكريمة والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر خلاله عن خالص تعازيه وتعازي الشعب الفلسطيني الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الكريمة والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الألماني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بالدور البارز لسموه رحمه الله في الدفع بمسيرة التنمية والتقدم للوطن العزيز وبجهوده في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه حفظه الله ولشعب دولة الكويت بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بالاعتدال والحكمة التي تحلى بها سموه رحمه الله وحرصه الدائم على وحدة الأمتين العربية والاسلامية ومبتهلا الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه رعاه الله بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا جلالته اسهامات سموه رحمه الله في تنمية وازدهار دولة الكويت ودوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا جلالته لسموه رعاه الله جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بالاسهامات البارزة لسموه رحمه الله في نهضة وتقدم الوطن العزيز في مختلف المجالات وسعيه الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وبدوره الرئيسي في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الى آفاق أرحب على الأصعدة كافة متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الرئيس يانوش أدير رئيس جمهورية هنغاريا الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الهنغاري عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بالمكانة الدولية المرموقة التي تبوأها سموه رحمه الله وباسهاماته البارزة في تنمية الوطن العزيز ورقيه متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا اسهاماته في تنمية وتوثيق علاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة ومشيدا بمكانة وسمعة سموه رحمه الله اقليميا ودوليا بفضل مواقفه الانسانية الجليلة متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من الرئيس شوکت ميرضاييف رئيس جمهورية أوزبكستان أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مشيدا بالمكانة الدولية الرفيعة التي تبوأها سموه رحمه الله وبجهوده في تنمية الوطن العزيز وازدهاره مبتهلا الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الملك فيليبي السادس ملك مملكة اسبانيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه رعاه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا جلالته اسهامات سموه رحمه الله في تنمية وازدهار الكويت ودوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا جلالته لسموه رعاه الله جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من أخيه الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه حفظه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بمسيرة سموه رحمه الله الحافلة بالانجازات والعطاء ومبتهلا الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من أخيه الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه حفظه الله بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا دور سموه رحمه الله في خدمة القضايا الانسانية وسعيه الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مبتهلا الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الرئيس لاورينتينو كورتيسو كوهين رئيس جمهورية بنما الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية بنما عن بالغ تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهورية كوبا عن بالغ تعازيه لسموه حفظه الله وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرا الدور البارز لسموه رحمه الله في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة من الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة ومعالي روساريو موريو نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا أعربا فيها عن خالص تعازيهما لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مستذكرين دور سموه رحمه الله في خدمة القضايا الانسانية وسعيه الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة متمنين لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من الرئيس سورونباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم الشعب القيرغيزي عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مشيدا بالاسهامات البارزة لسموه رحمه الله في نهضة وتقدم الوطن العزيز في مختلف المجالات متمنيا لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

من جهته أعرب الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو عن تعازيه في وفاة صاحب السمو أمير الكويت الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

وقال ويدودو في بيان صادر عنه «شعرت بالحزن الشديد لدى علمي بوفاة صاحب السمو امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح». ووصفت وسائل اعلام اندونيسية سمو الأمير الراحل بمهندس السياسة الخارجية الكويتية في العصر الحديث والرجل الحكيم في منطقة الشرق الأوسط.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية من صاحب الجلالة الملك كارل غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة أعرب فيها باسم جلالته وباسم الملكة عن خالص تعازيهما لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه راجيا جلالته أن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء. كما ضمنها جلالته خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين في المملكة الأردنية أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تعزية من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء في سلطنة عمان الشقيقة أعرب فيها عن خالص تعازيه لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه مبتهلا الى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه رعاه الله والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للفضاء عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك عبر خلاله عن خالص تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الاسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. وقد اعرب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عن بالغ شكره وتقديره لما ابدوه عن صادق المواساة وخالص التعازي والدعاء.

