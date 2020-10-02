«الصحافيين»: متكاتفون تحت قيادة سمو الأمير

وطن النهار

تقدمت جمعية الصحافيين الكويتية والأسرة الصحافية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولأسرة ال الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد «رحمه الله وطيب ثراه».

وقالت الجمعية في بيان لها: نسأل الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وان يديم نعمة الاستقرار والامان على بلدنا العزيز الكويت، متمنين ان يتكاتف الجميع تحت قيادة أميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد «حفظه الله ورعاه» حيث يؤكد سموه دائماً اعتزازه بدستورنا ونهجنا الديموقراطي ويفتخر بكويتنا دولة الحريات والقانون. وأضافت الجمعية في بيانها: ومثلما كان السلف «يرحمه الله» قائداً للسلام والعمل الانساني سنداً للكلمة الحرة، فإن الخلف «يحفظه الله ويرعاه» يؤكد على ذلك ويطالبنا ايضاً ان تكون صحافتنا منبراً للنقد البناء خالصاً لوجه الله والوطن ومصلحة ابناء الكويت جميعاً.

