«الصحافيون العرب»: صباح الأحمد كان زعيماً وقائداً مخلصاً

وطن النهار

نعى الاتحاد العام للصحافيين العرب أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه-، مؤكدا أنه «كان زعيما وقائدا مخلصا للكويت والأمة العربية جمعاء لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت فى الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته».

وعبر الاتحاد في بيان له عن خالص تعازيه واصدق مواساته للحكومة الكويتية والشعب الكويتي وعائلة الفقيد العظيم لهذه الخسارة الفادحة حيث كان صوتا للحكمة والاعتدال كما كان يتمتع بمكانة عالية بين قادة العالم وله مواقفه السياسية والإنسانية التي يشهد بها الجميع.

وأكد الاتحاد أن المرحوم الشيخ صباح الأحمد كان معروفا بحرصه على الحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كمنهج لحل المشكلات المستعصية داعيا الله أن يرحم الفقيد وأن يلهم أسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان لفقدان هذا القائد العظيم.

