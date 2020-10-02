«جمعيات النفع العام»: صباح الأحمد حاكم رشيد له بصمات خالدة ومسيرة بأحرف من نور

وطن النهار

أصدرت جمعيات ومنظمات النفع العام بياناً بوفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قالت فيه: ببالغ الحزن والتسليم والرّضا بقضاء الله وقدره نعرب نحن جمعيات ومنظمات النفع العام الكويتية عن حزننا وألمنا العميق لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ونتقدم بهذا المصاب الجلل بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والعالم العربي والإسلامي داعين الباري عز وجل أن يلهمنا الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه وأن يجزيه خير الجزاء لما قدم من عطاء موصول غير محدود للكويت والأمتين العربية والإسلامية وأقطار العالم أجمع.

وأضافت: إنه بفقدان الأب والأمير الإنسان خسرت الأمتان العربية والإسلامية أباً رحيماً وانساناً بكل ما تحمله الكلمة من معاني الإنسانية لقد كان حكم أمير الكويت الراحل رحمه الله حكماً رشيداً تجاوز الكويت إلى أقطار العالم أجمع اتسم بالمحبة والسلام والمواقف الشجاعة والحكيمة وكانت مسيرته المشرقة وأياديه البيضاء ومواقفه العطرة مسيرة تركت بصمات وسجلاً حافلاً ومخطوطاً بأحرف من نور تفخر بها الكويت والعالم وأثمرت استحقاقات ستبقى خالدة في قلوب أبنائه تجلت بتكريم وتتويج سموه رحمه الله أميراً وقائداً للإنسانية وعميداً للدبلوماسية وحكيماً فذا حريصا على جمع شمل أخوانه وأشقائه العرب.

وقالت: رحل الأمير وبقي قلب شعبه الذي يبكي والده ونسأل الله في علاه أن يتغمَّد أميرنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه عنا خير الجزاء، ونرفع أكف الضراعة أن يوفق الله سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاستكمال المسيرة وأن يحفظه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير واستقرار وأمن ورخاء الكويت إنه ولي ذلك والقادر عليه.

