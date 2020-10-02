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وطن النهار

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«اتحاد العمال»: رحيل قائد الإنسانية خسارة كبيرة


قال الاتحاد العام لعمال الكويت إن الشعب الكويتي وطبقته العاملة وحركتها النقابية وجميع أطياف مجتمعه المدني وجميع القوى والمنظمات الشعبية إضافة الى شعوب
وبلدان العالم فجعوا بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد أمير الإنسانية.
وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن مجلسه التنفيذي يعتبر رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - خسارة كبيرة ألمت بالشعب الكويتي والمجتمعين العربي والعالمي على حد سواء.
وأضاف «نتقدم من آل صباح الكرام والقيادة السياسية وجميع مكونات شعبنا الكويتي بأحر التعازي القلبية والمواساة سائلين الله تعالى أن يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته».


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