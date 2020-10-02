جمعية المعلمين: مصاب جلل برحيل قائد مسيرتنا ووالدنا ومعلمنا الكبير

وطن النهار

نعت جمعية المعلمين الكويتية، فقيد الكويت الراحل، وقائد مسيرتها، وقائد الحكمة والإنسانية، ووالد الجميع، المغفور له بإذن الله تعالى، سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي طوى صفحات حياته الكريمة بعد مشوار تاريخي حافل، كرّس فيه مبادئ الحق والحكمة والاتزان، وعمّق أنبل القيم والمعاني الإنسانية، وأصّل ما جاء في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والقيم والعادات المتوارثة الأصيلة، وقد حفل هذا المشوار بالمواقف والمبادرات الكبيرة والرائدة في مواجهة الأزمات والتحديات المحلية والخليجية والعربية والإسلامية والعالمية بنظرته الثاقبة، وسياسته الحكيمة، ومضى قدما في مسيرة كويتنا الغالية، كدولة ثابتة وراسخة في مواقفها وسياساتها النزيهة العادلة، وحرة مستقلة في خياراتها وقراراتها ونهجها تنشد الخير والسلام والأمن والأمان والاستقرار، والعيش الكريم لشعبها الوفي ولشعوب ودول العالم بأكمله. وقالت في بيان لها: إن مسيرة فقيدنا الكبير الراحل، وفقيد العالم بأسره صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ستبقى راسخة متأصلة في النفوس، ومخلدة في سجل هذا الوطن الغالي، وسجل مجلس التعاون الخليجي، وأمتنا العربية والإسلامية، ودول العالم المحبة للسلام، لما حفلت به من مواقف إنسانية أخلاقية رائدة، لطالما رسمت وبحكمة بالغة، ورؤى سديدة، أروع الصور وأنبل المعاني والقيم في مواجهة أصعب الأزمات والفتن والانشقاقات، وتحقيق إنجازات كبيرة وعظيمة لا حدود لها ساهمت في الارتقاء بنهضة كويتنا المباركة، وبتأمين الحياة المستقرة الآمنة، ورغد ورفاهية العيش لشعبها الوفي، والمقيمين على أرضها، ومواكبة كل الاحتياجات والتطلعات، والمضي قدما للارتقاء بمكانتها وسمعتها، وتأصيل نهجها الثابت الأصيل، من خلال مواقفها الحكيمة الثابتة، وتعزيز وحدة التلاحم بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، ورأب الصدع والانشقاق، وفي نصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية، وعلى رأسها قضية الأقصى المبارك، والأراضي المحتلة في فلسطين الحبيبة، وتعزيز روح العلاقات المتينة بين الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة، والمضي قدما وبشكل واسع لمساعدة الشعوب المنكوبة، وتوسيع نطاق ومجالات الأعمال والمبادرات الخيرية والإنسانية على المستويين الرسمي والشعبي، والعمل على تثبيت مبادئ التسامح والعدل والسلام، والأمن والأمان والاستقرار لدول وشعوب العالم بأسره من أقصاه إلى أقصاه.

