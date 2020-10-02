طلال الخالد: الأمير الراحل رجل عظيم أفنى حياته بخدمة بلاده وأمته

وطن النهار

نعى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد فقيد الأمة العربية الكبير المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

وقال الشيخ طلال الخالد في تصريح صحافي «نعزي أنفسنا

والشعب الكويتي الأصيل والأمة العربية بأسرها بوفاة أمير الإنسانية والقائد العربي الكبير الذي برحيله تفتقد أمتنا العربية أحد

رجالاتها الأوفياء وأركانها العظام الذي أفنى حياته في خدمة قضايا أمته العربية ومناصرة ثوابتها وحقوقها على مر التاريخ».

وأضاف أن «عطاء سموه ومسيرته في العمل الخيري والإنساني ستظل مضرب المثل في البذل والعطاء والتضحية والفداء» مبينا أن «مآثر ومواقف الفقيد الكبير المشرفة خصوصا في الأوقات الحاسمة عززت مكانة الكويت إقليميا وعالميا.

وذكر ان «سموه تبوأ أسمى مراكز الصدارة والتكريم بين قادة دول العالم فقد تم منح سموه عن جدارة واستحقاق لقب (قائد للعمل الإنساني) من هيئة الأمم المتحدة كما نال سموه أعلى وسام عسكري أميركي (قائد أعلى).

