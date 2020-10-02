فايز العنزي: فقدنا أباً حكيماً وسنداً كبيراً

وطن النهار

نعت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، قائد العمل الإنساني ورائد الدبلوماسية وحكيم المنطقة رافع راية السلام.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، فايز العنزي: إن سمو الأمير – رحمه الله – قاد سفينة الوطن بكل حكمة وحنكة رغم أمواج المحيط الإقليمي المتلاطمة واستطاع أن يجنب الكويت آثار ويلات الاضطرابات التي تمر بها بعض دول المنطقة والعالم لتصبح رمزاً للاستقرار والرخاء والسلام، بل امتدت ايادي سموه بالمواقف الداعمة للسلام في المنطقة، والراعية لمبادرات إنهاء النزاعات والخلافات في العالم أجمع.

وأضاف العنزي، ان الأمير الراحل، سطر اسمه بأحرف من نور في سجلات العمل الإنساني الناصع البياض، حيث توج سموه قائدًا للعمل الإنساني ليكون أول رئيس عربي يحظى بهذا التكريم العالمي الرفيع.

وأشار العنزي، لن ننسى الدور العظيم لسمو الشيخ صباح الأحمد- رحمه الله- في دعم قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، حيث حمل سموه على عاتقه مسؤولية نقل القضية إلى المحافل الدولية وظل حتى أيامه الأخيرة يولي ملف الأسرى والمفقودين جل اهتمامه.

وأكد العنزي، بأننا فقدنا اليوم ابا حكيماً وسنداً كنا نلجأ إليه في كل ما يخص قضيتنا او اي صعاب كانت تواجهنا فكان - رحمه الله- يقدم لنا الدعم الكامل والتوجهات السامية لمساندة قضايا الجمعية العادلة تقديراً للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب في سبيل الوطن.

وتضرع العنزي إلى الله عز وجل ان يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

كما تقدم العنزي بالتهنئة الخالصة لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد داعيا الله عز وجل له بتمام التوفيق والسداد وان يعينه الله في تحمل المسؤولية.

