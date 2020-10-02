شوارع الكويت اكتست ثوب الحزن والأسواق عمَّها صوت الأنين

وطن النهار

اكتست شوارع الكويت وطرقاتها واسواقها بملامح الحزن والاسى على فقد الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي فاضت روحه الى بارئها بعيدا عن ارض الوطن، ثم عاد جثمانه ليوسَّد تراب الكويت الطاهر، ولينام فيه هادئا مطمئنا بعدما ادى الرسالة واوصل الامانة وقام بواجبه نحو الوطن والمواطنين خير قيام.

الشوارع والطرقات لفها الصمت الرهيب، وكأنها عاجزة عن الحركة والحيوية والنشاط المعروف عنها، بل وكأنها تشارك من عليها وما عليها حزنه وأساه، ولوكانت لها عين تدمع او صوت يسمع لعبرت بالانين والدموع عن فجيعتها في فقد الامير الراحل كما عبر الآلاف من بني الانسان داخل الكويت وخارجها. اما الاسواق فاغلق معظمها ابوابه، وما بقي مفتوحا وهو قليل فقد انصرف عنه الزبائن وقاطعه المتسوقون فليس في مقدور الحزين المتألم ان يهنأ بشراء او يستمتع بتجوال في اروقة المولات والمراكز التجارية.

فهل شارك الحجر البشر احزانهم على وفاة الامير الراحل؟ وهل للجدران مشاعر واحاسيس تظهر ما عليه من اسى وما تختزنه من ألم واوجاع؟

ان مشهد الشوارع والطرقات والاسواق يقطع بان ذلك صحيح، فالاماكن تفتقد اصحابها، والمناطق تحن الى من يحسن اليها، وقد كان الامير الراحل محسنا للبشر والحجر، فبكاه الانسان وتألم لفقده النبات، واكتسى بالحزن لفقده الجماد.

رحم الله الامير الراحل واسكنه فسيح الجنان.

