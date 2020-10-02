قياديو «التربية»: وداعاً يا والد المعلمين.. اسمك مخلَّد في التاريخ

وطن النهار

اعرب عدد من قياديي وزارة التربية، عن حزنهم الشديد برحيل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-، لافتين الى ان الراحل وضع بصمة عميقة خلال مسيرة حياته السياسية وكان القائد الانساني الوالد للجميع، مؤكدين ان امير الانسانية كان يتمتع بالحكمة والذي كان رمزا للعطاء وللخير والمحبة، سائلين المولى عزوجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

في البداية، نعى وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- الذي رسم معالم الكويت الحديثة وصنع نهضتها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال المقصيد ان امير الانسانية رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء اذ استطاع بحكمته وحنكته السياسية المضي قدما بالكويت الى بر الامان فجعل منها منارة للعطاء والعمل الانساني ليكون قائدا للانسانية على مستوى العالم.

من ناحيته، قال وكيل وزارة التربية لقطاع التخطيط والمنشآت التربوية ياسين الياسين، ان العين لتدمع والقلب ليحزن بهذا المصاب الجلل على فراق الحكيم اميرنا الغالي قائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد، مضيفا: الى جنات الخلد يا امير الانسانية نسأل الله العلي العظيم ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم اغفر له وثبته عن السؤال وارفع درجاته يا رب العالمين.

مصاب جلل

من جهتها، قالت وكيل وزارة التربية لقطاع الشؤون الادارية رجاء بوعركي «ان مصابنا جلل برحيل اميرنا الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- ، مشيرة الى انه لا توجد كلمات تفيه حقه»، معربة عن حزنها الشديد الذي خيم على الكويت برحيل امير الانسانية الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-، متضرعة الى البارئ عزوجل ان يرحم اميرنا الغالي وينزله نعيم جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، مضيفة «عظم الله اجر الكويت كلها، نسأل الله تعالى ان يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال».

بدوره، قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة: «تلقينا ببالغ الحزن والاسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة والدنا واميرنا المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد فقد فقدنا روح الحكمة والمسؤولية فكان -رحمه الله- قائدا حكيما من الطراز الاول رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

مسيرة حافلة

من جهته، قال وزير التربية الاسبق د. بدر العيسى: «عظم الله اجرنا واجر الكويت والعالم قاطبة برحيل الشيخ صباح الاحمد وامير الانسانية والحكمة والذي كان رمزا للعطاء وللخير والمحبة، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وجنات الخلد كما نسأل الله عزوجل ان يحفظ الكويت واهلها بقيادة سمو الشيخ نواف الاحمد ثبت الله خطاه.

واضاف: «لا نستطيع ان نتصور حال الكويت بعد الشيخ صباح الاحمد بعد هذه المسيرة الطويلة والحافلة بخدمة شعبه ووطنه والدول الفقيرة والصديقة، مؤكدا ان هذا الحاكم صعب تعويضه.

مبادرات واسهامات

بدوره، نعى مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بالانابة محمد عايض العجمي، الفقيد الكبير صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد قائلا: «تتكسر الكلمات على الشفاه في هذا المصاب الجلل والخبر الذي هز العالم اجمع، فقدنا كما فقد العمل الانساني قائده الحكيم واباه الحاني الذي لم يكن يوما مجرد حاكم بل حضنا دافئا لابنائه وقبسا يهتدي به للشعوب كافة.

واستطرد مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية قائلا: «باسمي وباسم جميع العاملين في المنطقة نتقدم بأحر التعازي لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد ولاسرة الصباح كافة وللشعب الكويتي برحيل حكيم الخليج وصباح الكويت الراحل العظيم الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-، سائلين المولى عزوجل ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

من جهته، قال مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد: ببالغ الحزن والاسى نحتسب عند الله تعالى امير الكويت قائد الانسانية والعمل الانساني صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد اسكنه الله اعلى جناته، وتغمده بواسع رحمته ورضوانه، والهمكم الله وعشرات الملايين من محبيه في العالم كله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

والد المعلمين

من ناحيته، قال رئيس جمعية المعلمين السابق متعب شجاع العتيبي: «محطات الحياة المختلفة ليل ونهار وشروق غروب وكم من اشياء تغرب شمسها ولا تغيب ذكراها، امور يقدرها الله سبحانه امرها مقضي مهما آلمتنا ولا نملك معها الا الرضا بالقدر، فبالأمس فقدت الكويت والامتان العربية والاسلامية والعالم اجمع قائدها الانساني الذي لم يأل جهدا في حياته للتقارب والدعوة للسلام بين الاشقاء وشعوب العالم.

وتابع: فكان -رحمه الله- داعما شفافا واضحا، وابا ناصحا صادقا بعيدا عن كل الانظار، وهو الداعم الدائم من خلال رعايته لحفل شكرا معلمي والذي دام لسنوات كان فيها حاضرا وداعما للمعلم، مثنيا عليه ودوره وفضله ومؤكدا على موقفه ودعمه.

