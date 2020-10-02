«تدريس التطبيقي»: فقدنا والداً وقائداً محنكاً

وطن النهار

تقدم رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي بخالص التهاني الى صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وتوجه الى الله بالدعاء ان يكتب لسموه التوفيق والسداد في اداء الامانة التي هو اهل لها وان يوفقه لما يحب ويرضى ويرزقه البطانة الصالحة، وان يحفظه آناء الليل واطراف النهار لاستكمال مسيرة عطائه والعبور بالكويت الى بر الامان. وقال العنزي ان الكويت فقدت برحيل صاحب السمو امير البلاد والدا وقائدا محنكا تميز بحكمته على مدار تاريخه السياسي الطويل وسيظل رمزا ونبراسا في مجال العطاء الانساني وجميع المجالات وستبقى اعماله الانسانية والخيرية الناصعة في شتى بقاع الارض.

اضافة لجهوده الانسانية في مجال الاغاثة والعمل التطوعي التي ستظل دائما وابدا شاهدة على ما قدمت يداه -رحمه الله- لكل محتاج للنصرة والمساعدة. واشار الى الدور الكبير الذي لعبه الامير الراحل -رحمه الله- كرجل حوار تميز بحنكته السياسية وحكمته ودوره في رأب الصدع العربي والاقليمي في مراحل تاريخية حاسمة، وكذلك مواقفه المشرفة تجاه قضايا الحق العربي والاسلامي في احلك الظروف حيث كان رسولا للسلام وعملاق الدبلوماسية العربية كما وصفته معظم وسائل الاعلام الغربية.

