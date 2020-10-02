المضف: الأمير الراحل داعم رئيس للعلم والتعليم

وطن النهار

نعى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد وتقدم بخالص العزاء والمواساة الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد والى اسرة الصباح الكرام والى الشعب الكويتي.

واوضح ان سموه رحمه الله كانت له بصمات مضيئة ومؤثرة على مسيرة التعليم بشكل عام في الكويت اذ كان يولي له الاهتمام الكبير والدعم القوي بجميع مجالاته والرؤية المستقبلية لتنمية التعليم والمعرفة وتسخير كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد على مستوى الدولة.

