الحجرف: كرس حياته للإنسانية

وطن النهار

نعى نائب مدير عام التطبيقي لقطاع الشؤون الادارية والمالية حجرف الحجرف الامير الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد.

واضاف لقد فقدت الكويت رمزا وعلما لطالما كرس حياته لخدمتها وخدمة اهلها وفقدت الامة العربية زعيما فذا افنى عمره دفاعا عن قضاياها المصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها وفقدت الامة الاسلامية قائدا حكيما سياسيا محنكا لطالما سعى لجمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الخلافات بين الاشقاء بمساعيه الحميدة وفقدت الانسانية والبشرية جمعاء اميرا سخيا ذا اياد بيضاء يسعى دائما لنجدة المستغيث واطعام البائس الفقير واغاثة الملهوف اينما كانوا وحيثما حلوا.

وذكر: ان مناقب الفقيد الشيخ صباح اكثر من ان تحصى في سطور معدودة فحياته -رحمه الله- حافلة بالمواقف النبيلة والشجاعة في كل المحافل الدولية والاقليمية.

