وطن النهار

قبر الأمير الراحل ارتاده بالأمس مئات من الزائرين، إذ تقاطر عليه الكويتيون والمقيمون على مدار اليوم ووقفوا أمامه خاشعين يتلون آيات من القرآن الكريم، ويسألون الله تعالى لساكنه الرحمة والمغفرة والأجر الجزيل.

الزائرون الذين اختلفت اعمارهم وتنوعت أحوالهم الاجتماعية عزّ عليهم أن يحرموا من المشاركة في تشييع جنازة أمير الإنسانية، بعد أن حالت الظروف الاضطرارية بينهم وبين الحضور، فجاؤوا فرادى وجماعات يزورون أميرهم، وربما ليخاطبوه وليقولوا له: عشت بيننا كأحدنا، أمضيت عمرك في خدمتنا، جاهدت وكافحت من أجل آماننا وأمننا، ومن أجل منعة ديريتنا، فليرحمك الله وليحشرك مع الذين قال عنهم في قرآنه العظيم: «إنّ المتقين في جنات ونهر* في مقعد صدق عند مليك مقتدر»، «وكان لسان حالهم يقول إنا على عهدك سائرون، ولن نتخلى عن نهجك أبدا فصوتك مسموع وان كنت نائيا» ولم يكن خفيا على أحد أن الزائرين شيبا وشبانا غالبوا دموعهم، لكنهم لم يملكوا حجبها، ولم يقووا على منعها فانسابت من المآقي على الخدود تصاحبها أصوات البكاء الذي تواصل ولم ينقطع.

اللافت في جموع الزائرين أن كل واحد منهم كان يعتبر نفسه معزيا، وكان يتقبل من غيره واجب العزاء، فالمصاب كبير، والفجيعة ضخمة والراحل عظيم، لكن عزاء الجميع تمثل في إيمانهم بأن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد مضى الى حياة خير من تلك الحياة، والى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

