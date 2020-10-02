مساجد البلاد أقامت «صلاة الغائب» على فقيد الوطن

وطن النهار

أدى أئمة مساجد البلاد وعموم المواطنين والمقيمين صلاة الغائب على فقيد الوطن سمو الأمير الراحل المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد بعد صلاة المغرب ليوم الاربعاء الماضي في جميع المساجد.

وقالت وزارة الأوقاف على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد أمير البلاد الراحل بواسع رحمته وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لما يحب ويرضاه وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى».

من جانب آخر دعت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الأئمة والخطباء الالتزام بخطبة «قائد العمل الانساني». وجاء في بيان الوزارة: حرصا من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على إبراز مآثر فقيد الكويت الراحل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وأياديه البيضاء يرجى من جميع الأئمة والخطباء الالتزام بخطبة الوزارة الموزعة بـ2 أكتوبر بعنوان «قائد العمل الانساني»، مع الدعاء لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بالتوفيق والسداد.

