وداعاً يا قائد الإنسانية

آراء

تلقينا خبر وفاة الوالد المغفور له بإذن الله قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بكل حزن وأسى ومرارة، فقد رحل الوالد وغاب القائد.

وتصدر خبر وفاته فى جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى ليصبح هذا الخبر ترند عالمياً يدوي صداه الحزين والمفجع بكل أنحاء العالم، وقد شاركنا حزننا ومواساتنا برحيله شعوب العالم قبل قادته فقد حزنوا عليه بقدر حزننا وذلك لمحبة تلك الشعوب له ولمكانته الفذة المكتسبة من مواقفه التي ستبقى مدونة في التاريخ.

- تولى رحمه الله الحكم يوم 29 يناير لسنة 2006 وكان قبلها وزيرا للخارجية طيلة أربعة عقود من الزمن وكان له الدور البارز في رسم السياسة الخارجية المتميزة للدولة وذلك لحكمته وحنكته الدبلوماسية في هذا المجال واستمر بتلك الحنكة حتى بعد توليه حكم الامارة.

فقد شهدت الكويت في عهده استقرارا واصلاحات ونهضة في جميع المجالات بالداخل وأصبحت لها المكانة بين دول العالم بالخارج حيث سميت «بمركز العمل الانساني» و«بعاصمة الثقافة العربية»، واستمر بسياسته الدبلوماسية من خلال إطلاق مبادرات السلام وحل الخلافات على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي حتى انه لقب «بشيخ الدبلوماسيين العرب».

ولم يقتصر دوره على الجانب السياسي لحل خلافات الدول بل امتد ليشمل الجانب الإنساني للشعوب فهو ذو القلب الحنون العطوف على الانسان الضعيف وله بصمات عدة في هذا الجانب حتى انه توج بلقب «قائد العمل الانساني» وذلك من قبل منظمة الامم المتحدة وكرم بهذه المناسبة يوم 9 سبتمبر 2014.

ومنح الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالإضافة الى هذا اللقب العديد من الأوسمة والنياشين طوال فترة توليه العمل السياسي وكان آخرها منحه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو في فترة مرضه حيث تسلم ابنه الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح من الرئيس الاميركي دونالد ترامب هذا الوسام نيابة عنه يوم 18سبتمر 2020.

نعم.. لقد غابت شمس الكويت برحيلك وشعرنا باليتم بفقدانك وستبقى وصاياك يا والدنا راسخة بالعقول وستبقى جملة «هذولا عيالى» وكلماتك الأبوية ساكنة بالقلوب وكم يعز علينا عدم حضور مراسيم دفنك

وعزاؤنا هو تأملنا خيراً بمن يخلفك من بعدك من أسرة آل الصباح الكرام ممثلة بسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فهو خير خلف لخير سلف ومن سيكون ولياً لعهده.

وداعاً بابا صباح ،،،، وطيب الله ثراك يا قائد الإنسانية

