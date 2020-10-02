الإنسانية تودع قائدها

آراء

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى ومقل أثقلتها الدموع ومشاعر تزاوج ما بين الحنين والتذكر ودعت دولة الكويت والعالمان العربي والاسلامي والانسانية جمعاء أحد أبرز حكمائها وعقلائها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل وقائد العمل الانساني شمله الله برحمته ومغفرته وأدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالانجاز والعطاء، والجهد والعمل الخالص، ومسؤولية لم يحملها تجاه شعبه فقط وانما تجاه الانسانية بأكملها.

وأنا اخط هذه الكلمات الصادقة أتذكر جيدا كيف كان باب سموه رحمه الله مفتوحا لي شخصيا وعلى مدار سنوات عديدة، فقد كان الداعم الأول والناصح الحكيم والأب المثالي والقائد المتمكن، وكلما احتجت الى نصيحة وجدت ابوابه مفتوحة لي، فقد كانت لقاءاتنا تحمل النصح والنصيحة والارشاد والحكمة، وكم كانت لكلماته رحمه الله أثر على نفسي وخارطة طريق وعمل للعمل والنجاح.

ولن تكفي مجلدات لتخليد سيرته العطرة، فقد كان رحمه الله رجلا استثنائيا في زمن عصيب، لذلك فلا عجب أن يقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون لدى اطلاق لقب «قائد انساني» على الشيخ صباح في عام 2014، بأن «الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد، وعلى الرغم من صغر مساحتها، فإن قلب هذه الدولة كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة».

حصل الشيخ صباح الأحمد على هذا اللقب الذي لم ينله حاكم قبله، كما سميت الكويت «مركزا للعمل الانساني تقديرا لما قدمته، حكاما ومحكومين، من مساعدات وأعمال خيرية وصلت الى جميع أصقاع العالم».

ويعد العمل الخيري أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت، اذ عرفت بمبادراتها الانسانية منذ ما قبل استقلالها، والتي استهدفت مناطق عدة في العالم، بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والعرقية.

ووسع الشيخ صباح من هذا النشاط منذ توليه مقاليد الحكم عام 2006، ليزداد معه حجم المساعدات الاغاثية بشكل ملحوظ، حيث تم تخصيص ما قيمته 10% من اجمالي المساعدات الانسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب، ثم تبع ذلك قرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

كما احتضن الشيخ صباح الأحمد العمل الخيري الكويتي الذي امتد لعشرات الدول المنكوبة عبر أرجاء العالم. رحمك الله يا قائدنا وحكيمنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

