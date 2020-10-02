«حين يغفو الصباح»

آراء

في رحيل قائد الإنسانية وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله..

وطنٌ يئنُّ وتستفيقُ جراحُ

وعلى رحيلِك تُنزع الأرواحُ

وتُريقُ في أرضِ السلامِ دموعُها

حُزناً ويُسمع للكويتِ نُواح

فَقَدَت أميراً قائداً بل والداً

في كل بيتٍ عطره فوّاح

حَصَدَ المحبة في وشائج شعبِهِ

وبقلبِ من يهواه لا تنزاح

ذهبَ الضياءُ ولا منارَ بأفقِنا

ما للنهارِ اذا ذَهَبْتَ «صباح»

يا من رحلتَ وبالقلوبِ حنينُهُ

ونشيدُهُ في سمعِنا صدَّاحُ

تبقى بتاريخ الكويتِ علامةً

بل رايةً.. ما ناوشتكَ رياحُ

وتظلُّ رمزاً للسخاء وللندى

الخيرُ يُجزلُ والعطاءُ يتاح

تبقى صباحَ العز في أفق المدى

لك في سماءِ الخيّرين جناح

لك رحمةُ الباري وحسنُ مآبِهِ

ومن الملائكِ بُردةٌ ووشاحُ

واليك من رب الخلائقِ نظرةٌ

وجزاءُ خيرٍ دائمٍ وفلاحُ!

بقلم : علي نوح المهنا