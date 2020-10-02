البيعة... لأمير الكويت

آراء

من مدينة روشستر بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأميركية، ترجل عميد السياسة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن لعب سموه دوراً كبيراً وبارزاً في المجالين السياسي والدبلوماسي، مما أثر بالتبعية إيجاباً على السياسة الكويتية في الصعيدين المحلي والدولي، وقد امتد ذلك الدور على مدى? 57 عاماً، بدءاً بتوليه حقيبة وزارة الخارجية في عام 1963م، الى أن تولى سموه مقاليد الحكم في دولة الكويت بتاريخ 29 يناير 2006م، وحتى توفي سموه صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م.

ولقد أُطلق على المغفور له بإذن الله «مهندس السياسة الحديثة»، والتي امتدت إسهاماته فيها الى أكثر من نصف قرن، تخللها الحكمة والحصافة السياسية والقيادة الإنسانية العظيمة، ليترك سموه من بعده إرثاً تاريخياً كبيراً وداعماً لدولة الكويت أمام دول العالم والمحافل الدولية، حيث قالت «Kristin Diwan» كبيرة الباحثين من معهد Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW) لوكالة«AFP»: «إنه سيترك شعوراً بالخسارة نظراً لدور صباح الأحمد البارز كدبلوماسي وكوسيط إقليمي وكشخصية جامعة في الداخل، حيث كان الكويتيون يكنون له التقدير لقدرته على إبقاء الإمارة خارج النزاعات والتنافسات الإقليمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «قيادة الكويت» ستعطي الأولوية للاستقرار على كل من الجبهتين الداخلية والسياسية الإقليمية، وسيكون التركيز على الجبهة الداخلية، كما سيكون هناك الكثير لإدارته محلياً، ولا يوجد أي مؤشر على أن القيادة المستقبلية سترغب في تغيير موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل، حيث لا يحظى هذا الملف بشعبية لدى الكويتيين».

وفي مقابل ذلك نادى? مجلس الوزراء في بيانه الصادر يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت وفقاً للمادة (4) من الدستور، ليصبح أمير دولة الكويت السادس عشر بعد مبايعة مجلس الأمة له بولاية العهد في 7 فبراير 2006، إبّان إمارة أخيه المغفور له الشيخ صباح الأحمد، ويكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في الكويت.

وعلى ذلك وامتثالاً لقول االله تعالى: «يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، نتشرف بمبايعة مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، على السمع والطاعة وفي العسر واليسر وفي المنشط والمكره، داعين العلي القدير أن يحفظه بحفظه ويعينه على حمل الأمانة ويسدد على طريق الخير خطاه لما فيه الخير للبلاد والعباد.

