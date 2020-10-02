وداعاً لأمير بحجم العالم

آراء

رحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد عن عالمنا وفقدت الكويت برحيله واحدا من أعظم القادة في تاريخ العالم الحديث والمنطقة العربية والشرق الأوسط تاركا خلفه تاريخا حافلا مجيدا مشرفا من العطاء الانساني والدبلوماسي، رحل قائد الانسانية وأيقونتها وتاج جبينها ورمزها الأكبر في هذا الزمن الموبوء بالحروب والفتن والقلاقل، رحل سموه وترك فراغا كبيرا يصعب احتلاله، ولما لا وهو فارس الدبلوماسية وشيخها وأمير الانسانية وقائدها.

وُلد الشيخ صباح في عام 1929 وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية واستكمل تعليمه بالخارج،وقد بدأ المعترك السياسي لخدمة وطنه عام 1954 كعضو في الهيئة التنفيذية العليا وهو أول وزير اعلام وثاني وزير للخارجية في تاريخ الكويت وقد استمر في وزارة الخارجية لأربعة عقود كانت حافلة بالعطاء غير المحدود لم يتوقف فيها يوما عن تقديم يد العون لتخفيف معاناة الشعوب الفقيرة أو المنكوبة حتى عرفه العالم كأكثر الحكام دعما وعونا وسندا لشعوب الأرض... تولى سموه مسند الامارة في يناير 2006 خلفا لسمو الشيخ سعد العبدلله طيب الله ثراه....

لقد كان المغفور له فارسا للدبلوماسية بحق وقد تجلت حكمته وبراعته على مدار تاريخه السياسي العريق في فض المنازعات بين الفرقاء في المنطقة العربية وكان أكبر داعم للحلول السلمية وتغليب لغة الحوار تحت المظلة العربية ولا ننسى دوره مطلع سبعينيات القرن الماضي لوقف النزاع بين شمال اليمن وجنوبها، والتقريب بين عمان واليمن عام 1980 ودوره الكبير في حرب الخليج وقضية بلاده العادلة ابان الغزو الصدامي الغاشم، وقد تكللت جهود سموه بالحصول على لقب (قائد العمل الانساني) في 9 سبتمبر 2014 من منظمة الأمم المتحدة و اعتبار الكويت (مركزا للعمل الانساني) وذلك لدور سموه العظيم في نزع فتيل الأزمات قبل نشوب الاقتتال في المنطقة، ورغم مرارة الغزو الصدامي الا أن التاريخ سجل موقفا عظيما لأمير الانسانية عندما دعا لمؤتمر عالمي لاعادة اعمار العراق في فبراير 2018 تكلل بالنجاح بضخ 30 مليار دولار كان نصيب الكويت منها 2 مليار دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات وهذا يدل على أن سموه كان مهموما بالشعوب ومعاناتها بعيدا عن النزاعات العسكرية والسياسية.

وكان ختامها مسكا بتكريم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للراحل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح بمنح سموه وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى وهو وسام مرموق نادرا ما يتم منحه في تاريخ الولايات المتحدة وقد تسلم الوسام بالنيابة سمو الشيخ ناصر الصباح في حفل أقيم في البيت الأبيض 18 سبتمبر 2020 وكان ذلك مرافقا لتكريم شخصي من الرئيس الاميركي لسمو الشيخ ناصر الصباح بمنحه هدية تذكارية عبارة عن قلم ونسخة تذكارية من مفتاح البيت الأبيض في دلالة واضحة لخصها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جملة (لستم بحاجة لمفتاح للدخول للبيت الابيض مرة أخرى) وهو بمثابة تكريم كبير الهامة والقامة وحفر لاسم الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح في التاريخ الحديث الى الأبد....

أما الانجازات الداخلية للمغفور له حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد فهي غير قابلة للعد والحصر لعل أبرزها ازدهار مناخ الحريات سياسيا واعلاميا وتفعيل دور المرأة لأول مرة في عهده حيث تكللت جهوده ابان رئاسته لمجلس الوزراء بتعيين أول وزير امرأة عام 2005 ثم بعد توليه مسند الامارة منح المرأة الكويتية حق التصويت في الانتخابات النيابية ثم حق الترشح لعضوية مجلس الأمة ودخولها المجلس لأول مرة في تاريخ الكويت.

أما بخصوص النهضة الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل القومي في مرحلة ما بعد النفط فان المشروع الوطني المتكامل (رؤية 2035) هو الأبرز لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي وربطها بطريق الحرير كمحطة مهمة تم الاستعداد لها بمشاريع البنية التحتية.... والحقيقة أننا لن نستطيع حصر انجازات المغفور له حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه في مقال ولكننا نمر سريعا على مواقف عظيمة ومشاهد مضيئة لرجل كان يحمل قلبا محبا للعالم عامة ووطنه خاصة وبفقده فقدت الانسانية ركيزتها وقائدها وهذا غيض من فيض لانجازات أمير بحجم العالم.... رحم الله القائد العظيم والوالد الحنون وجعل ما قدم من عطاء في ميزان حسناته ورزقه الله فسيح الجنان وعظم الله أجورنا جميعا.. انا لله وانا اليه راجعون.

