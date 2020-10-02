«كورونا» فرقت الأحباب

آراء

أخواتي أخواني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إنّ مايعيشه العالم من حالة غريبة على البشرية جراء الجائحة التي يمر بها جعلت من كل فرد منا يحس بعدم الاطمئنان لمن حوله بل وحتى ممن يعيش معهم تحت سقف واحد خاصة عندما يعلم بأن قرينه او زوجه أو أخوه قد أصيب بمرض «كورونا».... فيتنحى عنه ويفرُّ منه بل ويعيش في حالة من الخوف والهلع لا يفكر فيها إلا بنفسه وكيف يقي نفسه وجسده من الإصابة..

تلك الحالة جعلتني أفكّر بل وأقارن هذه الحالة لمرض بسيط وانتشاره وأثره جعلت من البشرية جمعاء تتحصن من بعضها البعض وتعزل المصاب بل وتفرُّ منه.. فكيف هي الحالة يوم الحشر الموعود؟

استوقفتني حالة المرض هذه وقارنتها بيوم الحشر وتذكرت قول المولى عز وجل.

بسم الله الرحمن الرحيم

«يوم يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» صدق الله العظيم

وقارنتها بالحالة التي نعيشها من مرض وانتشاره وبحالة الهلع والفرار يوم الحشر.. فلم أجد للمرض إلا الوقاية منه..

الوقاية من المرض والتي ينصح بها الأطباء والمختصون هي بأخذ الفيتامينات والمواظبة على الرياضة والمحافظة على الصحة وعلى جسم سليم... ولم أجد للوقاية من عذاب الله الا العمل الصالح والعبادة التي بهما نقي انفسنا من ذلك العذاب يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم.. فالحالتان متفارقتان على أن إحداهما دنيوية والأخرى أخروية إلا أنهما متشابهتان من حيث حالة الهلع والخوف والفرار وقد تتشابهان في الوقاية...

إن ما كتبت ما هو إلا عصف ذهني وتذكّر وددت به النصح والتذكير لي ولكم بذكر الله ملتمساً منكم الدعاء والأجر عند الله... كما أن ما ذكرت من مقارنة قد تحتمل الصواب والخطأ... لكنها خاطرة وددت أشاركها أحبابي.

عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.. «فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» صدق الله العظيم

حفظنا الله وإياكم وأهليكم من كل سوء وبلاء...

بقلم : عبدالله عبدالصمد معرفي