الراحل صباح الأحمد أيقونة السياسة والإنسانية

آراء

رحل عنا.. والدنا وأميرنا قائد الانسانية وأيقونة العمل الانساني سمو أمير البلاد المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن شعبه ووطنه فشعرنا في نعيه باليتم، ارتحل صباح الكويت الى البارئ -عز وجل - مخلدا لتاريخ سياسي عريق وحكمة دبلوماسية نادرة دوليا، حمل هموم الوطن والمواطن وقضايا المشتركات الانسانية العربية والاسلامية، فكان سموه الشعلة التي أنارت درب العمل السياسي الانساني ليلقب سموه بقائد الانسانية، رحم الله والد الجميع «بوناصر»، لذا فإنني بمزيد من الحزن والأسى أرفع أسمى آيات التعازي لأسرة آل الصباح الكرام حكامنا الحكماء، وللشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية .

استطاع سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن يسلط الضوء على الكويت والكويتيين، فكانت الكويت في عهد الشيخ صباح مصنع القرارات العربية والمواقف الدولية، في قلب كل عربي ومسلم وأجنبي، منه تعلم كل متعلم معنى التسامح والولاء فأوصانا بالعمل بمفهوم المواطنة التي تستحقها بلادنا، أوصانا سموه بالكويت وآخر وصاياه رحمه الله: «ما أوصيكم بالكويت»، ففي ظل التشرذم الخارجي الذي تشهده بعض الأوساط الخارجية دعانا سموه لنبذ الكراهية والعمل على التنمية المستدامة، وتوثيق عرى الترابط والتراحم ومحاربة الفساد، وأكد على ضرورة اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية على البر والتقوى وعلى مبدأ التعاون الوطني الذي ألزمنا به حقا علينا للكويت.

اعتبر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في العالم، فكان أول من رفع علم الكويت فوق مبنى هيئة الأمم المتحدة في 14 مايو 1962، وجعل أمن الكويت واستقرارها فوق أي اعتبار، كما ثبت دعائم الدستور والقضاء ومؤسسات الدولة فجعلها خطوطا حمراء كما جعل الكويت عاصمة (للقمم) ومحوراً للتعاون والتضامن بين شعوب العالم لفض المنازعات واغاثة الانسان، كان يؤمن سموه أن الأزمات لا يمكن مواجهتها دون تكاتف دولي.

هو أمير المبادرات الخيرية والانسانية وعميد الدبلوماسية لأكثر من نصف قرن، ومن مؤسسي أسس دبلوماسية الوسطية والتوازن كنهج ومنهج مجتمعي وسياسي وفكري كويتي وخليجي، قام سموه بمحاربة الارهاب واهتم بمستقبل نقص الغذاء ومساعدة البلدان في مواجهة الكوارث الطبيعية.

يعد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- رائد الوساطة العربية والخليجية لحل الخلافات دون التدخل في شؤون الدول المتنازعة، حافظ سموه على ثوابت القضايا العربية ومنها.. القضية الفلسطينية واغاثة اللاجئين، كما دعا لمواجهة صراع الثقافات.

امتلك والدنا وأميرنا الراحل عقلية قلما امتلكها سياسيو العالم، فاستحق والدنا صباح الأحمد أن يكون أيقونة السياسة و الانسانية بجدارة، وأقول لسموه وقد غيبه عنا الموت السمع والطاعة في حلك الذي لن يعود وفي ترحالك الذي سيطول.. رحمك الله يا سمو الأمير الى جنان الخلد، وسددنا ووثق خطانا بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره، أميرا للكويت فهو خير خلف لخير سلف.

بقلم : د. خديجة سميح القلاف