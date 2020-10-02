«وداعاً من قال: هذولا عيالي»

آراء

كل رحيل لا يشبه رحيل أمير الانسانية وسيدها، رحل ذلك الضمير الذي يتدفق كنبع لا يتوقف ولا ينضب، رحل من كان هنا بأنهاره وعذوبته وانسانيته البيضاء الطاهرة التي نرتشف منها شهدا لتواضعه وعفويته، من منا لا يستظل بأشجار عطفه وكرمه الانساني اللا محدود.

صفات عدة من الصعب حصرها في قالب محدد خاصة التي نتداولها بين حين وآخر، من يتقص في حيثيات أقواله المأثورة فسيجد انها تلامس القلب، رحل من قال يوما عبارة «هذولا عيالي» التي تعتبر سمفونية أبوية انسانية حانية نابعة من تلافيف القلب لخوفه من فقدان ابنائه حينما وقعت فاجعة تفجير مسجد الامام الصادق وتواجده ميدانيا حينما رفض كل البروتوكولات الأمنية وتواجد في مكان الانفجار بعد مرور اقل من ساعة وهو يبكي ويكرر «هذولا عيالي» فكان موقفا عظيما انسانيا شهده العالم أجمع وصفعة بوجه الارهاب، ووأداً للفتنة ولطيور الظلام التي حاولت أن تبني عشاً لمحاولاتها فوجدت أمير الدولة وسيدها لهم بالمرصاد، من منا لم يبك حينما رحل جثمانه في وداعه الأخير.

تبكيك يا سيدي سماء الكويت وأرضها، وما بينهما ينعاك التاريخ، وتبسط الجغرافيا كفوفها اجلالا لهيبة جثمانك عابراً في فضاءاتها وصولا الى الكويت، حيث في كل عين دمعة تقول «صباح»، وعلى كل شفة دعاء لك بالرحمة والمغفرة يا بو ناصر، وداعا يا أمير الانسانية الذي عرفناه وعرفه العالم أجمع قولا وفعلاً، منارة لوطن لم ولن تنطفئ، كيف لا؟ والعظماء أمثالك حاضرون دائما في القلوب، فإرثك لنا زاد خير وقوة، ووصاياك كانت ومازالت أمانة قائدا استثنائيا، أوصانا شامخا ذات يوم: «صونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلا أو بديلا، وحافظوا عليها واحفظوا نعمها تحفظكم».

لست بارعا يا سيدي بالرثاء، وكيف أجد كلمات نابضة تفيك حقك أو ترتقي لمقامك وأنت الكريم الوفي السخي في انسانيتك وتواضعك، على يقين أن ملامح وجهي يكتسيها الشحوب، وتخيم على خاطري سحائب الحزن، وأنا أشاهد جثمانك يوضع بالقبر، ودون أن أدري انهمرت الدموع من عيني، وأنا أراجع في ذاكرتي تلك الكلمات الرائعة التي خاطبتنا بها، والدا حمل هموم أبنائه وأمانيهم، فكان خلاصة أمة بحضور رجل، ووطنا حنوناً يحتضن الجميع بين ذراعيه «ان قلقكم يتعبني ويؤلمني فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين وكيف يهدأ لي بال اذا كنتم قلقين، أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية»، هذه الكلمات ستقرأها أجيال الكويت الجديدة لتتعلم من خلالها كيف يكون الالتزام في تأدية المهام النبيلة والوفاء في عهد القيادة الذي ارتبطنا به معك ومع أسرة آل الصباح الكرام بالثقة والاخلاص، حقبة زمنية شهدها القاصي والداني أنك أوفيت بها على أكمل وجه تجاه شعبك وبلدك، خلال مسيرة عظيمة وحافلة بالنجاحات.

أختم وفي قلبي كما في قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وقلب كل عربي عرف خصالك يا حكيم السياسة وشيخ الدبلوماسية، غصة ولوعة، من الطفل الصغير الذي ينادي «رحل أبي صباح» الى شباب وشيبان يلهجون بصوت مبحوح «فقدنا العود»، فطيب الله ثراك حاضرا وغائبا في ذاكرتنا الأبدية، شامخا وخالدا في «كتاب الكويت» المفتوح سلاما وعطاء للعالم أجمع جيلا بعد جيل.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنضم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» طيب الله ثراك يا من أطعت الله ورسوله، ودافعت عن راية الاسلام والعروبة والانسانية قاطبة رائدا شجاعا في كل محفل وميدان، ساعيا الى تعزيز السلام والحوار ولغة العقل بين الفرقاء أينما كانوا، آملا في استقرار وأمان دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز، اللهم أحسن خاتمتنا وارض عنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

