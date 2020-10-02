عهد صباح الأحمد.. إنجازات ثقافية ونهضة معمارية

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عندما نتطرق الى المشاريع الثقافية لابد ان نقف عند محطات مهمة تسجل كإنجازات ثقافية في عهد صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حيث أنجز الديوان الأميري مشاريع متنوعة تمثلت بمراكز ثقافية ساهمت في تحقيق نهضة معمارية وثقافية بالكويت وسعت نحو مد الجسور الثقافية لفئات كبيرة ومتنوعة في المجتمع المحلي والخارجي وتشمل هذه المراكز كلا من مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وحديقة الشهيد، ومتحف قصر السلام ومكتبة الكويت الوطنية ومتحف بيت العثمان .

ومن ابرز تلك المشاريع مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي يشكل تحفة فنية تشهد على التميز وإلابداع معماريا وثقافيا وحضاريا وقد افتتح هذا الصرح الثقافي المتميز برعاية وحضور صاحب السمو الراحل الأمير الشيخ صباح الأحمد في 31 أكتوبر عام 2016 ليصبح واحدا من أضخم المشاريع الثقافية الحضارية على مستوى الكويت والمنطقة كما شهدت مسارح المركز وقاعاته أكثر من 250 فعالية ثقافية وفنية شارك بها أكثر من ستة آلاف فنان وفنانة بين موسيقيين ومغنين وراقصين ومحاضرين مثلوا أكثر من 35 دولة حول العالم وقد حضر تلك الفعاليات عدد كبير من الزوار كانت نسبة رضاهم عن مستوى الأنشطة 94 في المئة ليتمكن المركز خلال الفترة القصيرة من عمره أن يحقق إيرادات للدولة تجاوزت اربعة ملايين و500 ألف دينار.

كما يعد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحفة هندسية ذات شقين يتمثل الأول في التصميم والآخر في التنفيذ إذ استوح تصميم المركز من العمارة الإسلامية المميزة ليتيح لزواره فرصة التمتع بالمنظر الداخلي للمركز وتصميمه الهندسي الجميل للقاعات والمسارح إلى جانب موقعه على شارع الخليج العربي الذي أضفى أهمية سياحية للمركز إضافة إلى أهميته الثقافية والفنية.

وقد صمم المركز ونفذ بإبداع دلت عليه أربعة مبان على شكل جواهر متراصة بعضها إلى بعض ويمزج تصميم المشروع بين الضوء والظل تميزه من الخارج كتل متعددة الانكسارات تسمح بانعكاسات لأشعة الشمس من فتحات تختلف باختلاف ساعات النهار.

ومن الانجازات المتعددة التي تذكر ايضا انشاء مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي هو أحد أكبر معالم التطور الثقافي من نوعه حول العالم ويضم المركز عدة متاحف ومنشآت ومنها متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم والتكنولوجيا ومركز الفنون الجميلة ومتحف العلوم العربية الإسلامية ومتحف الفضاء ومسرحا وتضـم هـذه المتاحـف، مجتمعةً، 22 صالـة عـرضٍ تحتـوي علـى أكثر من 1100 قطعـة مـن المعروضـات. وعمـل علـى تجهيـز مركـز الشـيخ عبـدالله السـالم الثقافـي ما يقارب 100 جهـة متخصصـة مـن 13 بلـدًا حـول العالـم، ممــا يعــد تعاونًا دوليًا مميزاً.

كما تأسست منشآت المركز على مساحة شاسعة؛ بها ساحة خارجية ذات مناظر بديعة وإطلالة رائعة تستضيف المهرجانات والفعاليات المجتمعية وتضم معروضات خارجية ويستضيف المسرح ومساحات المعارض الخاصة سلسلة متواصلة من البرامج النوعية؛ التي تتناول العديد من الموضوعات والأفكار المرتبطة بالعلوم والفنون هذا ويستضيف مركز الفنون الجميلة برنامج إقامة الفنانين الذي يدعم تطوير الفنانين المحليين ويعرض أعمالهم الفنية للجمهور المحلي والدولي.

ومن المشاريع التي تم تحقيقها على ارض الواقع حديقة الشهيد والتي تتمحور حول تحويلها الى منصة ثقافية فنية ورياضية توفر للزائر فرصة الاستمتاع والمعرفة من خلال مرافقها الطبيعية والتثقيفية المتعددة وكذلك فرصة المشاركة الفاعلة في صناعة الحدث الثقافي والاجتماعي والرياضي من خلال أنشطتها النوعية المميزة والموجهة للطفل والشباب والأسرة مع المتعاونين والشراكات المتخصصة و.من أهداف الحديقة صقل وتغذية فن وتاريخ وثقافة البلاد عبر أنشطة متكاملة من الفعاليات المتنوعة التي تقام في مساحاتها الفضاء وفي عدد من مرافقها على مدار العام.

وتحتوي الحديقة على عدد من الأعمال الفنية الحديثة ومعالم تاريخية كنصب الشهيد وكذلك نصب الدستور الذي يعتبر منحوتة أثرية أقيمت بذكرى اليوبيل الذهبي لدستور الكويت بمرور 50 عاما على وضع الدستور إضافة الى النباتات الجميلة والبحيرات والنوافير والشلالات والمماشي ومسارات الهرولة إضافة الى المتاحف تعد من اهم المميزات التي تتسم بها حديقة الشهيد ويضم ايضا متحف الذكرى الذي يعنى بأهم المعارك التي شهدتها ارض الكويت بحيث يزود المتحف الزوار بتفاصيل اكثر عن معركة الرقة ومعركة الصريف ومعركة الجهراء والغزو الغاشم للكويت وذكر ان للمتحف مرافق عديدة منها غرفة مخصصة للبحث العلمي بهدف جمع المعلومات التاريخية ويضم ايضا متحف الموطن الذي يروي حكاية البيئة الكويتية والنباتات البرية ومواسم وتفاصيل هجرة الطيور بطريقة مسلية وتفاعلية إضافة الى زيارة محمية الطيور الموجودة بالقرب من المتحف ويحتوي المتحف على مختلف الوسائل التعليمية توفر للزائر فرصة لاستكشاف تنوع الأنظمة البيئية بهدف تعزيز تجربتهم إضافة الى مقهى ومحل للهدايا التذكارية وكذلك احتواء المتحف على مساحة مخصصة للطلبة.

ونظرا لأن حديقة الشهيد تطمح لان تكون المنبر الثقافي الأول في الكويت فهي توفر للمواطنين الكثير من المساحات الداخلية او الخارجية التي يمكن استخدامها في مختلف النشاطات والفعاليات.

ومن المشاريع التي اولاها صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اهتمامه كان قصر السلام ويعتبر ذات قيمة تاريخية ووطنية كبيرة في نفوس حكام الكويت وشعبها، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى حقبة الستينيات أثناء حكم الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، وعرف باسم قصر الضيافة حيث كان مخصصا لاستقبال الملوك والرؤساء وكبار الزوار فهو أحد أهم المعالم في الدولة لما شهده من أحداث ديبلوماسية بارزة.

وجاءت فكرة تحويله إلى متحف عام 2013 ليوثق تاريخ هذا القصر وليوثق تاريخ الكويت عبر حكامه وليحكي الحضارات التي سكنت في هذه الأرض وأهميتها الجغرافية، وبادر الديوان الأميري بتعليمات سامية من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لإعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي حيث تم ترميم القصر وإعادة التشطيبات المعمارية وضمان سلامته الإنشائية كما كانت وبنفس المواد والأشكال والأبعاد الأصلية وتم عمل التجهيزات الداخلية لتحويل القصر إلى متحف يحوي تاريخ القصر وتاريخ حكام الكويت ليعيد إلى الواجهة أحد المعالم التاريخية والتي شهدت مرحلة مهمة في تاريخ الكويت السياسي لتصبح لدينا أيقونة وعلامة بارزة تمثل الدولة على مدى العصور وشاهدا على أهمية هذا الصرح المعماري ذي الطابع الهندسي الفريد من نوعه غير المسبوق.

وتكللت عملية تنفيذ إعادة إعمار القصر وتحويله إلى متحف بعد 6 سنوات من العمل المضني والدؤوب ليكون هو المتحف الرسمي للدولة، وهو يضم 3 متاحف رئيسية، متحف تاريخ الكويت عبر حكامها، متحف تاريخ قصر السلام، ومتحف الحضارات التي سكنت أرض الكويت.

وقد تفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح متحف قصر السلام ليكون بمنزلة المتحف الرسمي للدولة وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل المتواصل تم ترميمه وتحويله إلى متحف يجمع تاريخ هذا الوطن الذي يمتد إلى أكثر من 300 سنة تحت سقف واحد ويعتبر المتحف الرسمي والمعتمد للدولة

ومن الانجازات الثقافية التي تنبع من حرص سمو الراحل ايضا افتتاح مكتبة الكويت الوطنية التي تسعى الى القيام بدور المركز الوطني لصنع القوائم ضمن مشروع متكامل للفهرس الوطني الموحد والارتقاء بمستوى أداء العناصر الوطنية العاملة في قطاع المكتبات ومراكز المعلومات وفق أحدث النظم التقنية في مجال عمل المكتبات.

ومن المشاريع التي تم افتتاحها بحضوره متحف بيت العثمان الذي بناه عام 1947 المغفور له عبدالله العثمان والذي من اهم مظاهر العمارة الكويتية كونه خارج مدينة الكويت في ذلك الوقت وهو الآن عبارة عن متحف يضم بين ارجائه حقبة من تاريخ وطننا العزيز والمشروع عبارة عن عمل وطني تطوعي قام به مجموعة من شباب الكويت المتحمسين لموروثهم الوطني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة ويهدف الى المحافظة على الموروث الكويتي الى جانب تشجيع الشباب الكويتي على العمل التطوعي في مجال المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري عرفانا وايمانا بما خلفته الاجيال السابقة من موروث عريق.

