العبدالجليل: صباح الأحمد.. مؤسس النهضة الثقافية

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نعى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة طويلة من العمل والإنجازات الوطنية الحضارية التي ساهمت في رفع اسم الكويت عاليا عربياً واسلامياً وعالمياً.

وقال العبدالجليل: إن الشيخ صباح الأحمد يُعد من القادة النادرين المؤثرين في الأحداث الدولية، لخبرته وحكمته وخصاله الرفيعة التي ظهرت في أحلك الظروف المحلية والإقليمية والعالمية وفي مختلف الأحداث و الأزمات ومناسبات السلام، وصنع جسور المحبة والتسامح والوئام في المنطقة وفي كثير من أرجاء العالم، كرس حياته لأفعال الخير والرحمة البشرية، ما دعا إلى تتويجه أميراً للإنسانية في يوم تاريخي مشهود من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف العبدالجليل، إن بصمات وإنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الثقافية كبيرة وبناءة التي بدأت في أواخر خمسينيات القرن الماضي عندما أسس لدور ثقافي كويتي رفيع على المستويين المحلي والعربي بولادة مجلة العربي مع تقلده رئاسة دائرة المطبوعات والنشر، واستمر سموه في دعم المشهد الثقافي الذي ميّز الكويت قبل وبعد الاستقلال في محيطها الخليجي والعربي من خلال دوره المتميز كأول وزير للإرشاد والأنباء، فاحتضن الثقافة الكويتية في مطلعها الحديث، الذي مكن الشعوب العربية في عهده من تلقي ثقافة رصينة عالية المستوى من خلال جهوده وبُعد نظره ليرفع من مكانة وسمعة دولة الكويت وشعبها على المستوى العربي وفي العالم.

