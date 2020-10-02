صفر: قائد استثنائي جمع الحكمة والإنسانية

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قال د. فاضل صفر: لقد كان سمو الامير الراحل قائدا استثنائيا بمعنى الكلمة، وقد جمع بين الحكم والانسانية والعلاقات الطيبة مع الجميع، وبين الفطنة ومعالجة المشاكل بحكمة وروية، وقد رفع اسم الكويت في المحافل الدولية في العديد من الجوانب، ولم تنسه المشاكل العربية والاقليمية عن التركيز في قضايا الوطن وهموم المواطنين، وحث الفقيد الحكومة والبرلمان للتصدي لقضايا الوطن وحل مطالب المواطنين،،، ونال سموه الكثير من الالقاب والاوصاف التي عكست شخصيته واهتماماته مثل لقب الاطفائي وعميد الدبلوماسية وحكيم العرب وابو الوحدة الوطنية وقائد الانسانية،،،،، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ونرفع لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد واسرة الصباح والشعب الكويتي باخلص التعازي، إنا لله وإنا إليه راجعون.

