«الملتقى الإعلامي»: الأمير الراحل حرص على دعم الفعاليات والأنشطة

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نعى الملتقى الإعلامي العربي في بيان صادر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك عقب إعلان الديوان الأميري خبر وفاة الأمير عن عمر ناهز 91 عاما. وجاء البيان الذي صدر باسم جموع الإعلاميين المنتسبين للملتقى من العالم العربي مستذكرا مواقف صاحب السمو الراحل في دعم الإعلام والإعلاميين من خلال مناصبه المختلفة التي توالى عليها خلال مسيرته المهنية، حيث استرجع العديد من الإعلاميين بعض من المواقف والذكريات مع سمو الأمير الراحل. كما نعى ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي راعي الدار الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرا أن سمو الأمير الراحل كان راعي الملتقى الإعلامي العربي وداعمه وصاحب الفضل في وجوده منذ انطلاقته في 2003.

وأشار الخميس إلى أن الفقيد عرف بإنسانيته وحرصه على دعم فعاليات وأنشطة الملتقى منذ انطلاقته، مبينا انه كان حريصاً على إقامته بشكل سنوي. كما اكد الخميس أن سمو الأمير الراحل عرف بحنكته الدبلوماسية التي صقلت على مدار أكثر من 60 عاما كان لها عظيم الأثر في تلقيبه بقائد العمل الإنساني، فضلا عن نشر السلام وإعلاء مبادئ الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، حيث عُين سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وزيرا للإرشاد والأنباء (الإعلام كما تعرف الآن) في الحكومة الأولى، وهو أوّل وزير إعلام في تاريخ دولة الكويت.

