الهاجري: سمو الأمير الراحل صاحب مواقف مصيرية للأمة

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أصدر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون المسرحية د. خليفة الهاجري بياناً على إثر الخبر المفجع في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وعزى الهاجري سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي قاطبة، قائلاً: لقد فجعنا بالنبأ الأليم، لقد فقدنا في رحيل سموه الرجل القائد الفذ صاحب النخوة والمروءة العربية الإسلامية الأصيلة. وعرفناه أمير الدبلوماسيين قاطبة؛ الذي اتسم بمواقف كبار الحكماء العارفين الذين ثابروا على الدوام في الحفاظ على مجد العرب والمسلمين، عونا وسندا للأمتين العربية والإسلامية. وقال: إننا والعالم اليوم نودعه وداع العظماء إلى مثواه الأخير، لتبقى مآثره وشيمه ومناقبه تضيء طريقنا وطريق الشعوب في العالم، كما إننا نحن أعضاء رابطة هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية نتباهى ونفخر بأميرنا الراحل طيب الله ثراه، إثر تمسكه بالمواقف المشرفة إزاء القضايا المصيرية للأمة، ورغم كبر سنه ومعاناته الأخيرة من المرض والاوجاع الا أنه لمِّ يتوقف يوما في مساعٍ لا تنقطع في رأب الصدع و لم الشمل بين الأخوة والأصدقاء حول العالم ومساعدة الآخر بكل حب وإنسانية.

وأضاف إن هذا الإرث المجيد سيبقى لنا نحن شعبه وابناءه ذخرا ورصيدا تذكره أجيال بعد أجيال، فلقد ورثت الكويت من سموه اهتمامها الكبير بالثقافة والفنون والآداب، حيث رسخ سموه بتعاقب مسؤولياته في الدولة على الدفع بعجلة الثقافة والفنون، وتنامى ذلك في إطلاق سموه رؤية دقيقة للتنمية الإستراتيجية « الكويت - 2035». وترسيخ مكانة مرموقة للكويت واستثمار السياسة الخارجية في تسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، حتى حصول سموه على لقب رائد العمل التنموي سبقه تنصيبه قائدا للعمل الإنساني. وأضاف الهاجري: ونحن هنا في رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية إذ نفخر بهذا المجد العريق والراسخ لسموه، كما نعاهد المولى عز وجل ونعاهد أميرنا الراحل بالمضي على نهجه و خطاه النبيلة متكئين على دروس حكمته في الحفاظ على هذا الإرث الرصين، نحمل على المناكب رسالة سموه الإنسانية النبيلة.

