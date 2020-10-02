«الباحثين العلميين»: الأمير الراحل صاحب بصيرة نافذة

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أصدرت رابطة الباحثين العلميين بياناً قالت فيه «ببالغ الحزن وعظيم الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للابحاث العلمية وفاة فقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

وأضافت: وتتقدم الرابطة إلى مدير عام المعهد وإلى جميع الباحثين العلميين والعاملين بالمعهد، وإلى آل صباح الكرام، والى شعب الكويت كافة وإلى الامتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة بأحر التعازي القلبية وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.

وقالت: لقد فقد العالم قائداً عظيماً وحكيماً وصاحب بصيرة نافذة قضى حياته في خدمة وطنه وشعبه في رحلة حافلة بالانجازات السياسية والاقتصادية، وعمل على تعزيز السلام على المستويين الإقليمي والعالمي، أحب الخير وجعل الكويت حاضنة للعمل الخيري، واستحق بجدارة لقب قائد العمل الانساني، سيرة سموه رحمه الله ستبقى خالدة في قلوب الجميع. وأضافت: وندعو الله ان يبارك في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وان يوفقه لما يحب ويرضى، وما فيه خير للكويت وشعبها، وان يجعله خير خلف لخير سلف، وان يرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على فعل الخير وتحمل الأمانة، سائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهل الكويت وذويه الصبر والسلوان.

