مسؤولون: صباح الكويت سيظل مشرقاً في كلِّ القلوب

وطن النهار

الانسانية تودع قائدها... المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي رحل وترك من خلفه منارة من المواقف والاعمال والتاريخ الذي سيسطر باحرف من نور فيما ستظل الاجيال المتعاقبة تنظر بعين الفخر والاعتزاز لهذا القائد الذي قدم للانسانية وللعالم دروساً في الحكمة والاتزان والدبلوماسية المشروعة التي تجمع ولاتفرق.

صباح الكويت سوف يظل مشرقا في قلوب جميع الكويتيين وفي قلب كل من سكن هذه البلد الكريمة وكل من عرف او سمع عن الكويت وعن المغفور له قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي اكتست بقاع العالم بمواقفه ومناقبه حتى بات منارة عمل وايقونة سلام.

في البداية قال وكيل وزارة الأشغال اسماعيل علي الفيلكاوي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى جميعاً فقيدنا الغالي أمير الانسانية حضرة صاحب السمو أمير البلاد... ربان السفينة... قائد المسيرة...محقق نهضتنا الحديثة... الذي أفنى حياته في خدمة وطننا الغالي، وكان كآبائه وأجداده الذين لم تلن لهم عزيمة لرفع راية وطننا الحبيب خفاقة عالية في العالمين، والذين بذلوا الغالي والنفيس لحماية وطنهم وعزة مواطنيهم ورفاهية شعبهم.

نبراس وقدوة

من جانبه تقدم رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين فيصل دويح العتل بأحر التعازي الى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والى أسرة آل الصباح الكريمة لوفاة الراحل قائد الانسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال: وفي هذا المصاب الجلل لايسعنا الا التسليم بقضاء الله وقدره وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونستذكر المآثر الكبيرة لسموه يرحمه الله على كل الأصعدة داخليا واقليميا ودوليا حيث كان سموه نبراسا وقدوة في الحفاظ على الكويت والكويتيين والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة والمستقرة، كما كان سموه نصيرا دائما للأمتين العربية والاسلامية ومد يد العون للأمتين العربية والاسلامية ولكل الشعوب في الدول الصديقة والعالم.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي ان الكويت فقدت رجل دولة وزعيم سياسي احبه العرب من المحيط الى الخليج انه صباح الاحمد رحمه الله واسكنه فسيح جناته باني السياسة والدبلوماسية الكويتية زعيم الانسانية الذي حافظ على الكويت كنقطة ارتكاز للتوازن الاقليمي والدولي.

واضاف العنزي ان صباح الاحمد تجده دائما أول من يمد العون لجميع الدول وقت الشدائد وتجده أول من يسعى الى الوساطة بحيادية وحنكة سياسية عند اختلاف الأشقاء.... رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

منارة للدبلوماسية

بدوره قال المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د. غازي الرشيدي ان المواقف جديرة بذكر مناقب سمو الامير الراحل غفر الله له واسكنه فسيح جناته حيث استذكر موقفا حينما كنا نختبر مجموعة طالبات ماجستير اختباراً شفوياً عبر النت، ولم يتبق الا طالبة واحدة، عندما وصلنا خبر وفاة الأمير رحمه الله.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب ان الراحل يعد منارة للدبلوماسية وايقونة للانسانية نسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة وان يجزاه عنا كل خير لقد كان اميرنا ووالدنا وقائد مسيرتنا وهو من جعل من الكويت ارضا للسلام والانسانية. واضاف الهداب ان مناقب الامير الراحل كثيرة والشواهد عليها عديدة طوال مسيرة عطائه سواء داخليا او خارجيا فقد كان رحمه الله حريصا كل الحرص على راحة ابنائه المواطنين ومن يسكن على هذه الارض الطيبة وخارجيا جعل من الكويت منارة للعالم في الدبلوماسية وابرز دور الكويت كوسيط لحل الخلافات الخليجية والاقليمية وساهم بنزع فتيل الازمات في اكثر من مكان حول العالم.

ربان ماهر

بدوره قال عضو هيئة التدريس في اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية د. محمد هديني الظفيري ان المغفور له صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح كان صاحب حنكة وذكاء وسرعة بديهة قاد السفينة وكان ربانها الماهر والحكيم الذي عبر بالكويت واهلها منعطفات كثيرة بفضل دبلوماسية وخبرة اكتسبها من العمل الدبلوماسي لعقود من الزمن.

وبدوره قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر محمد الرويح ان المغفور له سمو الامير قضى جل حياته من اجل الكويت وتقدمها، ونحن لاشك جيل محظوظ الذي عاصر سنوات حكمه لما يتسم به من حسن تصرف وسياسة حكيمة، خاصة انه تخطى خلال تحمله المسؤولية في السنوات الطوال الماضية الصعاب، حيث تحمل بقوة وعزيمة كل الصعاب التي مرت على العالم اجمع والمنطقة الاقليمية. من ناحيته قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ابراهيم الناشي تقدم بالعزاء وصادق المواساة لمقام اميرنا الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والى أسرة ال الصباح الكريمة والى جميع الشعب الكويتي والمقيمين على هذا البلد الطيب وكل من يكن في قلبه حباً وتقديراً لقائد العمل الانساني الذي شهد له العالم اجمع بالحكمة والعطاء الانساني اللا محدود والذي يشهد له تاريخ دولتنا الحبيبة بانه أرسى دعائم التنمية ورفع من شأن كل من عاش على هذه الارض الطيبة بأمن وامان نسأل الله العلي القدير ان يتغمد روح فقيدنا الغالي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان. بدوره اكد نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية بالخليج وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار المهندس بدر الذايدي ان رحيل العظماء سوف يترك في القلب غصة كيف ان كان من رحل هو قائد الانسانية الذي غمر العالم بانسانيته ومواقفه العظيمة سوف تبقى في ذاكرة العالم الى وقت بعيد، مشيرا الى ان مآثره وحبه لاهل الكويت وحثه على العمل لرفعة البلاد امر كان حاضرا في خطاباته ونطقه السامي الى جانب الدور الفعال في رفعة الكويت محليا وعالميا حتى حظيت بالقاب عدة كان اخرها الوسام الاميركي. وتقدم الذايدي لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح بالدعاء الخالص ان يوفقة ويسدد خطاه ويحفظه من كل مكروه.

«هذولا عيالي»

وبدوره قال عضو جمعية المهندسين الكويتية المهندس عقيل مراد: نعزي أنفسنا كما نعزي عائلة الصباح الكرام بفقيد الكويت والأمتين العربية والاسلامية الأمير الراحل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، فقد كان سموه يرحمه الله حريصا على أبناء الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وكلمته المشهورة عند زيارة مسجد الصادق بعد التفجير الارهابي «هذولا عيالي» ستبقى محفورة في صدور كل الكويتيين.

بدورها قالت مدير عام جمعية المهندسين سارة الهويدي ان المغفور له سمو الامير الراحل كان نعم الأب ونعم القائد الانساني صاحب الحكمة والرؤية والشجاعة، لافتة الى أن البلاد شهدت في عهده نهضة تنموية شاملة حيث تم افتتاح مجموعة من المشاريع الضخمة من أبرزها مدينة «صباح الأحمد البحرية» التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص كاملا ما يدل على تشجيعه على اعطاء دور أكبر للمساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة الاقتصاد ومن أبرز تلك المشاريع «مركز جابر للاحمد الثقافي وعبدالله السالم الثقافي» و«مدينة الكويت لرياضة المحركات» و«مدينة الجهراء الطبية» و«مبنى الركاب الجديد رقم 4» في مطار الكويت الدولي و«مستشفى جابر الأحمد».

