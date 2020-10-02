قياديو الشؤون والقوى العاملة و«ذوي الإعاقة»: الكويت فقدت فنارها الوهَّاج

وطن النهار

نعى عدد من قياديي ومسؤولي وزارة الشؤون، والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وفاة، المغفور له باذن الله، الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أبناءه المواطنين الصبر والسلوان.

في البداية، قالت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، د. شفيقة العوضي: «ننعى ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي كان شمعة انسانية مضيئة ليس للكويت فحسب، بل لدول العالم أجمع»، مؤكدة أن الشيخ صباح، يرحمه الله، قامة وطنية عربية قلما جاد الزمان بها، فهو بالحق «حكيم العرب».

رؤية ثاقبة

من جهته، نعى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى ونواب المدير العام والعاملين بالهيئة ببالغ الحزن والأسى الى شعب الكويت والى الأمتين العربية والاسلامية والى الدول الشقيقة والصديقة وفاة المغفور له والدنا البار ورائد نهضتنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الجزاء الأوفى على ما قدمه من أعمال جليلة لوطنه وشعبه وأمته العربية والاسلامية بحكمته المشهودة ورؤيته الثاقبة السديدة.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي: «ننعى ببالغ الحزن والأسى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، أبو الانسانية وأميرها حكيم العرب، والقائد الذي استطاع قيادة البلاد الى بر الأمان بكل حكمة وحنكة، في ظل ظروف اقليمية وعالمية غير مستقرة». من جانبها، اعربت نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والتطوير الاداري ايمان الانصاري، عن بالغ حزنها برحيل امير الكويت الشيح صباح الاحمد رحمه الله، قائلة: ان «العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا شيخنا ووالدنا صباح الاحمد لمحزونون وانا لله وانا اليه راجعون.

واضافت: «ان الكلمات تقف عاجزة أمام مشاعر الحزن والألم الذي لف قلوب اهل الكويت والخليج والعالم بأجمعه لرحيل قائد الانسانية الذي كان يحمل عن قلوبنا كل خوف وألم، ننعي ببالغ الحزن أب حنون جمعتا دوما تحت ذراعيه وحمل في قلبه هموم الأمة الاسلامية».

مصاب جلل

أما نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة في قطاع شؤون العمالة عبد الله المطوطح: «نعزي انفسنا ونعزي الشعب الكويتي والامة الاسلامية والعالم اجمع برحيل امير الكويت امير الانسانية، سائلا الله عز وجل له المغفرة والرحمة ويحسن مثواه.

واعرب، عن رجائه بان ينال سمو الامير الشيخ نواف الاحمد حفظه الله التوفيق وان يسدد خطاه وتكون مسيرته مكملة لمسيرة المغفور له الشيخ صباح الاحمد، مضيفا «هذا مصاب جلل فالمغفور له الشيخ صباح الاحمد رحمه الله كان ليس فقط امير الكويت وانما امير الانسانية وقائد العمل الانساني فبالتالي نعزي انفسنا والعالم اجمع بوفاة هذا الرجل الذي خسره الجميع، سائلا الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وان يلهمنا الصبر والسلوان، ويحسن الخلف بإذن الله تعالى».

من جهتها، نعت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، هناء الهاجري، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله، سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي كان علما ومنارة تضيء درب البلاد والعباد.

وقالت الهاجري ان «العمل الخيري والانساني الكويتي حقق انتشارا واسعا في عهد سموه، حتى باتت الجمعيات الخيرية علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض، وكانت بمنزلة ترجمة حقيقية لموقف سموه الداعم للعمل الانساني ومد يد العون والمساعدة لكل متضرر ومحتاج»، سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الكويت وأهلهما الصبر والسلوان.

إرادة الله

من جهتها، قالت مديرة ادارة التوريدات والمخازن منيرة الكندري: «لله ما اعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وكل شيء عنده بمقدار وانا على فراقك يا أميرنا لمحزونون، ولكن هذه ارادة الله تعالى ولا راد لقضاء رب العالمين».

وأضافت: «14 سنة من تولي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رحمه الله الحكم ونحن نلتمس الحنان والامان في ظل توليه الحكم رافعا شأن بلادنا مفتخرين به اسما ومنصبا، زاد الكويت رفعة بتلقيبه امير

الانسانية وختمها بوسام جوقة الاستحقاق

من الدرجة الاولى بسياسته وحكمته وحسن تدبيره للامور».

طراز فريد

من جانبها، قالت مدير مركز التدريب والتأهيل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة العنود الوزان: «فقدت الكويت وشعبها، الاب والسند الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى انتقل الى جوار ربه، لتفقد ايضا الأمة العربية والاسلامية زعيما عظيما من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والانجازات فى خدمة شعبه وأمته العربية والاسلامية ونصرة قضاياها».

واضافت الوزان ان بصمات المغفور له الشيخ صباح الاحمد بارزة فى نهضة الكويت والأمتين العربية والاسلامية، فلقد كان قائدا حكيما كرس حياته فى خدمة شعبه وأمته والانسانية جمعاء، وستظل أعماله وانجازاته راسخة فى الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به فى القيادة والبذل والعطاء.

