صباح الأحمد.. مهندس استراتيجية النفط 2040

وطن النهار

حقق القطاع النفطي العديد من الانجازات خلال فترة تولي سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد قيادة البلاد على مدار 14 عاما ارسي خلالها العديد من المشاريع العملاقة مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور ومنشأة الغاز ومصفاة فيتنام وتصدير اول شحنة من النفط الخفيف وغيرها من المشاريع العملاقة التي خلدت اسم سموه ليكون صاحب بصمة نوعية في تاريخ القطاع النفطي.

وقد شهد القطاع النفطي من سمو الامير الراحل اهتماما برسم الاستراتيجيات 2040 لنمو القطاع خارجيا والتوسع في الاسواق العالمية بالاضافة الى الاتفاق التاريخي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، لتبدأ نقل أول شحنة من نفط الخفجي على ظهر الناقلة الكويتية دار سلوى، بالإضافة الى مشروع النفط الثقيل التابع لشركة نفط الكويت، الذي أدخل الكويت رسميا في مجموعة الدول المنتجة للنفط الثقيل، والذي تم تشغيله بنجاح في بداية هذا العام.

وشهد القطاع مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، الذي يهدف لتطوير وتوسيع مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، لافتا الى انه تم تشغيل كامل وحدات مصفاة الأحمدي، وجار الانتهاء من أعمال مصفاة ميناء عبدالله، بالإضافة الى الوصول لنهاية مراحل الأعمال الإنشائية وبداية مرحلة التشغيل لمشروع مصفاة الزور وهي أكبر مصفاة تكرير نفط في العالم تبنى دفعة واحدة، ومشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال والهادف لتزويد شبكة الغاز المحلية بما يقارب 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا.

كما تم استلام ناقلتي منتجات بترولية، وناقلة غاز مسال، ومن المتوقع وصول ناقلة منتجات بترولية أخرى في نهاية الشهر الحالي، لافتا الى ان شركة صناعة الكيماويات البترولية انهت صفقة شراء وتملك حصة مقدارها 49% من بعض أصول شركة (SKC) في جمهورية كوريا الجنوبية، ما يزيد حصة الشركة من المنتجات البتروكيماوية الأساسية والمتخصصة وذلك وفقا للتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة حتى عام 2040 في مجال البتروكيماويات.

وقد وصف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل وفاة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -رحمه الله- بأنها فاجعة وذلك لبصماته الواضحة على العالم أجمع.

وقال الفاضل في بيان صحافي إن «الكويت فقدت اليوم قائد الإنسانية ووالد الجميع ونبراس الحكمة وشيخ الدبلوماسية صاحب الايادي البيضاء التي وصل عطاؤها لجميع دول العالم حيث كان خير عون للدول النامية والفقيرة ولجميع الشعوب المنكوبة». وأكد ان كلمات المغفور له باذن الله سمو الامير الراحل كانت تحمل رسائل مختلفة غنية بمعانيها تمثل نبراسا «تعلمنا منها الحكمة وآلية التعامل السياسي والدبلوماسي»، لافتا الى ان صاحب السمو رحمه الله كان يحث الوزراء على التعامل الدبلوماسي والتحلي بضبط النفس وبالهدوء وبدوام الابتسامة.

وافاد ان «رؤية صاحب السمو الراحل السياسية والاقتصادية كانت بعيدة المدى حيث كان ينظر للامور بشمولية فائقة ومميزة ودائما ما كان يدعم ويشجع على بناء اقتصاد قوي متعدد ومتنوع في مصادر الدخل مبني على اسس قوية ومتينة لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر احادي للدخل».

واضاف ان «الامير رحمه الله كان شديد الحرص على متابعة الشأن النفطي وقطاع الطاقة ودائما ما كان يسأل عن المشاريع النفطية من استكشاف وانتاج ويطمئن على اسعار النفط واستقرار الاسواق حيث كان يتابعها بصورة مستمرة فكان له تأثير واضح على دور الكويت في المجتمع النفطي ولن تنسى منظمة اوبك ابدا دعم سموه لتعزيز دورها الاقتصادي في استقرار الاسواق واستمرار امدادات النفط».

وقال ان «رؤية سمو الامير الراحل شملت أيضا اصراره على استخدام الطاقة المتجددة والبديلة حيث تشرفت بتمثيل سموه رحمه الله في افتتاح المرحلة الاولى من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في فبراير من العام الماضي تحقيقا لرؤية سموه في ان تشكل استخدامات الطاقة المتجددة 15 في المئة من اجمالي الطاقة في الكويت بحلول عام 2030».

وحددت «نفط الكويت» 6 خيارات للتوجهات الاستراتيجية، تختلف فيما بينها من حيث القدرة الإنتاجية للنفط والخطة الإنتاجية للغاز، ليتم النظر فيها من قبل مؤسسة البترول، واختارت المؤسسة بدورها الخيار الأنسب، استنادا إلى تقييم جدوى كل خيار بالنسبة للشركة ولمؤسسة البترول الكويتية، تعتبر هذه الخطوة، والتي اكتملت في سبتمبر 2016، المرحلة الأولى في دورة التخطيط الاستراتيجي.

قامت المؤسسة البترول في أبريل 2017 بإطلاق المرحلة الثانية وطلبت من جميع الشركات التابعة لها ومن الإدارات المختصة كذلك تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية، ووضع مبادرات مفصلة وإعداد خارطة طريق لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة بشكل فعال، بما في ذلك تحديد الاحتياجات من الموارد، وتعريف المخاطر، وتحديد المتطلبات المسبقة لتنفيذ الاستراتيجية، ووضع مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس القيمة المضافة من تنفيذ المبادرات، وكل ذلك بناء على إرشادات التخطيط الاستراتيجي 2040 التي تم تقديمها من قبل المؤسسة لتوضيح الحوكمة والنهج والمحتوى الخاص بإعداد الخطط الاستراتيجية للشركات».

وإنشاء فرق عمل خاصة برئاسة مديري تطوير الحقول، تتألف من ممثلين عن تطوير الحقول، الاستكشاف، الخدمات المساندة للعمليات، إدارة المكامن بالإضافة إلى رؤساء فرق التخطيط بالمديريات، لتطوير المبادرات الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق أهداف 2040، وقد دأبت تلك الفرق على الاجتماع بشكل أسبوعي لتطوير المبادرات الاستراتيجية ووضع خارطة الطريق

وشهد القطاع النفطي تعديلات الجديدة على الاستراتيجية، جرى تخفيض الطاقة الإنتاجية المستهدفة لشركة نفط الكويت بواقع 600 ألف برميل، لتصبح 3.65 ملايين برميل يومياً بدلاً من 4.25 ملايين برميل. أما المنطقة المقسومة، فجرى تخفيض الطاقة الإنتاجية المستهدفة بواقع 150 ألف برميل لتصبح 350 ألفاً بدلاً من 500 ألف برميل. وبعد تعديل استراتيجية الاستكشاف والإنتاج، فإن التوجهات الاستراتيجية للتكرير داخل الكويت وخارجها ستتغير، لافتة إلى أن استراتيجية التكرير 2040 أصبحت 2.025 مليون برميل، بدلاً من 3.3 ملايين برميل يومياً. والأهداف الاستراتيجية للقدرة التكريرية داخل الكويت أصبحت 1.6 مليون برميل يومياً بدلاً من مليوني برميل. أما خارج الكويت، فأصبحت 425 ألف برميل يومياً بدلاً من 1.3 مليون برميل. ما سبق يأتي ايماناً من الشركة بمقولة سموه الامير الراحل «إن ثروة الكويت تكمن في أبنائها، ولا تعادلها ثروة فهم عماد المستقبل، وأمل الوطن، وعلى سواعدهم تبنى الحضارات، وعيننا على الثروة النفطية ودورها المحوري في تغذية عصب الاقتصاد المحلي وأهم صادرات الكويت كسادس أكبر مصدّر للنفط وعضو مؤسس لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لكن قلبنا على ابنائنا، ابناء الوطن، وقلبه النابض فهم ثروتنا الحقيقية وعلى سواعدهم الفتية حققنا إنجازاتنا التي نفخر بها وبهم».

وأدار سمو الأمير الراحل العجلة الفضية لتدشين تصدير أول شحنة من النفط الخفيف في تزامن استثنائي اعاد الذكرى الى الذاكرة عبر دفتين، دفة الدفعة الاولى للنفط ودفة الدفعة الثانية للنفط الخفيف، مع تاريخ حافل بالتحديات والإنجازات.

اكتشاف جديد

وبرعاية وحضور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والرئيس التركي عبدالله غل، وكبار القيادات السياسية، أعلنت «نفط الكويت» عن اكتشاف نفطي جديد طاقته الإنتاجية 80 ألف برميل من النفط الخفيف، اثناء احتفالها بمرور 75 عاماً على تأسيسها في 22 ديسمبر 2009.

كما تم اكتشاف حقل جديد للنفط الخفيف يسمى حقل المطربة في شمال غرب الكويت، ولا تقتصر طاقته الإنتاجية على النفط الخفيف، بل تبلغ 110 ملايين قدم مكعبة من الغاز مع إمكانية ازدياد هذه الكميات. وتسعى «نفط الكويت» إلى رفع الطاقة الانتاجية من الغاز الحر إلى 650 مليون قدم مكعبة، من الغاز الحر حتى نهاية الخطة الخمسية.

وعملت الشركة على إنشاء 4 مدارس اضافية لدعم عمليات التصدير ورفع الطاقة التخزينية لمواجهة متطلبات السوق العالمي.

ويعتبر العنصر البشري اداة رئيسة لاهتمامات القطاع النفطي، وفي مقدمته تأهيل الكوادر والقيادات للمشاركة في نمو وتطوير إمكانات ومكامن المشاريع النفطية بما يتلاءم مع خطة 2040، بجهود القياديين السابقين والحاليين في القطاع النفطي، العنصر الرئيسي لهذا التطور والإنجاز الكبير لهذا القطاع.

إسهامات غنية

ويصعب اختزال هذا التاريخ الطويل الممتد في حيز محدود كهذا، فالتفاصيل كثيرة، وإسهامات الشركة كبيرة ومتنوعة، وقد تغني عن كثير من الشرح، الإشارة فقط إلى أنها تساهم بما لا يقل عن 90 في المئة من موارد الاقتصاد الوطني. ومن الضروري أيضاً التنويه بأن دور «نفط الكويت» لم يقتصر على أداء مهامها المرتبطة بالصناعة النفطية، كما قد توحي طبيعة عملها، وطبيعة المهام الملقاة على عاتقها، فقد تجاوزت ذلك منذ بداياتها الأولى، لتصل بعطاءاتها إلى حياة الناس، ولتشارك بفاعلية في قضايا المجتمع وتسهم في تحقيق طموحاته وتطلعاته.

مستشفى الأحمدي

وشمل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، برعايته وحضوره افتتاح مستشفى الأحمدي الجديد في 26 أبريل 2017.

وتبلغ مساحة المستشفى الجديد 80 ألف متر مربع بسعة سريرية تبلغ 300 سرير قابلة للزيادة، بواقع 100 سرير، في إطار قدر عالٍ من المسؤولية الاجتماعية تحملتها «نفط الكويت منذ بداية عهدها.

وعندما أعلنت «نفط الكويت» خلال احتفالها التاريخي بمرور 85 عاما على إنشائها، عن اكتشاف حقل نفطي جديد، عاهدت سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح على أن تكون هذه هي البداية فقط، خصوصاً وأن الخطط طموحة والتحديات كبيرة.

وبعد مرور أقل من 10 سنوات على تعهداتها، كانت الشركة على موعد مع بزوغ فجر جديد من الإنتاج النفطي بتصدير النفط الخفيف للمرة الأولى في تاريخها النفطي وتحديدا في 7 نوفمبر 2018، لإطلاق اشراقة جديدة وللكويت مع التاريخ، مع الإشارة إلى أنه للتواريخ حكاية اخرى تستحق أن تروى فهي ظلمتها أحياناً لكن التاريخ أنصفها دائماً.

وفي 7 نوفمبر 2018، أي بعد مرور نحو 27 عاماً على تلك الكارثة، كانت الكويت تتسامى على جراحها وتسمو بالعطاء، لتبدأ بتصدير أولى شحنات النفط الخفيف للعالم، لتتوج عطاءها بإنجاز جديد يضاف إلى سلسلة تاريخها الحافل بالعطاء.

إنجازات نوعية

تضافرت جهود العاملين في القطاع النفطي لتحقيق هذا الإنجاز النوعي، وهذه الانطلاقة المتجددة في الصناعة النفطية، بما يعزز دور الكويت كمصدر آمن لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط عالي الجودة، انطلاقاً من إيمان الشركة بتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالمية، بغية الوصول لوضع تنافسي في السوق الإقليمي والعالمي.

وتشمل أبرز إنجازات«نفط الكويت»، اكتشاف الغاز الحر وما يصاحبه من النفط الخفيف في المكامن الجوراسية شمال الكويت عام 2005، والذي أضاف نقلة نوعية في تاريخ الصناعة النفطية للدولة، وأدى لدخولها إلى قائمة الدول المنتجة للغاز الحر.

وإيماناً منها بالحاجة الملحة للغاز الحر كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، قامت الشركة بالتعجيل من إنتاج هذا النوع من الموارد الهيدروكربونية، لما يمثل للدولة من قيمة استراتيجية. وأدى رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الحر والنفط الخفيف، إلى زيادة في كميات الغاز الطبيعي المتوافرة للسوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطاتها، ما شكل دخلاً إضافياً للدولة بتوفير كميات من النفط الخام، الذي كان يستخدم في تشغيل هذه المحطات.

خطة التنمية

عندما نتحدث عن التنمية، نتحدث عن الشراكة، مع توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام لخطة التنمية الوطنية، المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035. ويجري العمل في الوقت الحاضر على حشد الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية، عبر 7 ركائز أساسية تستهدف تحول الكويت الى مركز اقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي بحلول عام 2035.

