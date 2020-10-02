الوزان: ترجَّل أمير الإنسانية وتبقى إنجازاته ومآثره

وطن النهار

قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان ترجل امير الانسانية وتبقى انجازاته وأعماله ومآثره باقية لافتا الى ما ان اعلن عن نبأ وفاة سموه حتى عم الحزن والأسى في جميع المحافل الدولية، والدول العربية والاسلامية لهذه الفاجعة الكبيرة وبكته القلوب قبل العيون.

واشار الوزان ان الأمتين العربية والاسلامية خسرتا رمزاً من اوفى وأكبر وأعظم رموزهما في العصر الحديث، رمز سيشهد له التاريخ بعطائه الانساني اللا متناهي، موضحا ان الامير الراحل كان انسانياً وأبا عطوفاً قبل ان يكون حاكماً، شهماً في انسانيته فاعلاً للخيرات.

واستذكر مسيرة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الزاخرة والحافلة بالعمل السياسي والاداري والشأن العام، فمنذ تولي سموه مقاليد الحكم في 29 يناير 2006 وسموه يعمل من اجل الكويت وشعبها، طالبا من جميع اهل الكويت العمل الجاد لكي تصبح الكويت دولة عصرية حديثة، مزودة بالعلم والمعرفة، يسودها التعاون والاخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات، شاكرا الله عز وجل ان منّ على سموه بالسلامة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وعودته الميمونة الى ارض الوطن، وندعو المولى عز وجل ان يديم على سموه الصحة والعافية.

وزاد ان الكويت واصلت مسيرة النهضة في عهده، وتجسد ذلك في المشاريع الضخمة، من ابرزها مدينة صباح الأحمد البحرية، ومستشفى جابر، وميناء مبارك، وجسر جابر، كما تم تطوير العديد من الطرق الرئيسية، وانشاء شبكة من الجسور، ومشروع مصفاة الزور، ومبنى المطار الجديد، وستاد جابر الرياضي، ومركز جابر الثقافي ومركز عبدالله السالم الثقافي والذي يعتبر من اكبر المتاحف في العالم، اضافة الى تنفيذ المدن الاسكانية الجديدة ومن ابرزها مدينة المطلاع. واستنادا الى رؤية سموه للكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار اعلنت الحكومة في يناير 2017 عن الخطة التنموية الواعدة (كويت جديدة 2035).

واوضح الوزان ان سمو الأمير حرص منذ توليه الحكم على ترسيخ النظام الديموقراطي وبناء دولة حديثة تقوم على احترام الدستور وتوسيع الحريات وتنمية الاقتصاد، كما شهدت قضية المرأة نجاحا واسعا من خلال حصولها على حقوقها السياسية الكاملة في الترشح والانتخاب، ودخلت قبة البرلمان ومثلت بـ 4 مقاعد فازت بها في انتخابات 2009.

وأكد الوزان كان ابو الدبلوماسية العربية والاقليمية،واسس سياسة خارجية للكويت حقق بها عدم الانحياز بالمعنى الحقيقي وهذه السياسة الحصيفة وغير المنحازة اعطت الكويت احتراماً عالمياً منقطع النظير لافتا الى انه حين تقلد سدة الحكم كان همه خلق اجواء ايجابية بين دول مجلس التعاون والدول العربية، فجهوده الواضحة والمميزة في حل خلاف البيت الخليجي وسعيه الدائم للم شمل وحدة الصف الخليجي وبالرغم من مرضه وتعبه، الا انه آثر على نفسه التنقل بين عواصم دول الخليج العربي لرأب الصدع وجمع كلمتهم وتقريب وجهات النظر بينهم.

وشدد الوزان على ان موقفه من القضية الفلسطينية لم يتزحزح، واستمر على موقفه الدائم لرفض التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينة في جميع المحافل الدولية. وكان همه الأكبر ان يعود الحق لأصحابه وعودة المسجد الأقصى وتحريره من براثن الاحتلال، ولم يأل جهدا في المساندة والمساعدة وبذل ما يستطيع من جهود ومساعدات مالية في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو عودة الحق لأصحابه الفلسطينيين.

واشار الى ان الامير الراحل قدم جميع المساعدات الكويتية المالية والعينية لكل الدول المحتاجة الأفريقية، الأسيوية، الأميركة اللاتينية والشرق اوسطية قدمت لوجه الله تعالى ولوجه الانسانية منزوعة المصالح السياسية.

وشدد الوزان على ان سمو الأمير الراحل كان متواضعا جداً يشارك عوائل الكويت افراحهم وأتراحهم دون تكلف وتجده دائماً بينهم يواسيهم بأحزانهم ويبارك لهم بأفراحهم.

واضاف انه في كلماته السامية دائماً يؤكد فيها على الوحدة الوطنية، واحترام القانون، ومعالجة الأمور بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحث السلطات الثلاث بالتعاون والعمل على مصلحة الشعب وتحقيق مطالبه وامنيه واحقاق الحق بدون تمييز

واختتم الوزان كلمته ان الكويت اذ تودعك اليوم باكية، انما تبكي اباً حكيماً عطوفاً وحاكماً متواضعاً تبكي شخصيتك الفذة ومواقفك المشرفة لافتا الى انه عظم الله لنا والى اسرة الصباح اوالشعب الكويتي والعربي والاسلامي الأجر ونتضرع الى الله ان يتغمد امير الانسانية بواسع رحمته ورضوانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

