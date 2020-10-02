الجراح: الكويت حققت قفزات تنموية واقتصادية

وطن النهار

قدم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح خالص الحزن والاسى لوفاة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وقال انه قد كرس حياته لخدمة وطنه وأمته والانسانية بشكل عام، فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية واقتصادية في كافة المجالات، وأسهمت وساطاته في حل العديد من ازمات المنطقة.

وأضاف ان جهود سمو الامير وأياديه البيضاء التي امتدت الى جميع شعوب العالم جعلت منه قائدا للانسانية يحمل السلام للعالم ولا يدخر جهدا لنجدة المظلوم، ضاربا في ذلك اروع الأمثلة في البذل والعطاء، حتى اكسب الكويت، تلك الدولة الصغيرة، سمعة طيبة ومكانة مرموقة من خلال اعماله الانسانية التي افادت بالخير كثيرا من الدول والشعوب المنكوبة.

وتابع الجراح قوله: ان الشيخ صباح الأحمد اشتهر كأحد ابرز الشخصيات السياسية المؤثرة في المنطقة والعالم، كما انه كان يحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك لما يتمتع به من رؤية سياسية عميقة وحنكة بارزة، ساهمت في تحقيق السلام والاستقرار في العالم.

وأكد على ان كل من عرف سمو الامير، كان يدرك ان سموه كان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، فمن جهة كان يحرص على علاقات الاخوة الاسلامية والعربية واصلاح ذات البين، ومن جهة اخرى كان لا يترك بابا للخير الا وطرقه، فكان يحرص على اغاثة الضعيف والملهوف ونصرة صاحب الحق والمظلوم.

وتابع يقول: ان سموه كان يحمل على ظهره هم الكويت والكويتيين طوال حياته، حيث حرص سموه على تأمين الحياة الكريمة لمواطنيه وتسهيل امورهم على جميع الاصعدة، كما كان حريصا على امن وسلامة مواطنيه في الداخل والخارج، وليس ادل على ذلك من الاوامر التي اصدرها سموه ابان ازمة «كورونا» الاخيرة والتي تكللت بتنظيم رحلات لاجلاء المواطنين الكويتيين من جميع ارجاء الارض واعادتهم الى احضان ذويهم سالمين غانمين، فرحم الله سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وألحقه بالصالحين والشهداء والصديقين وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

