العتيقي: طفرة نوعية وتنموية في عهد سمو الأمير الراحل

وطن النهار

أكد الخبير الاقتصادي ومدير شركة المقاصة العقارية السابق طارق العتيقي ان رحيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جاء بمثابة صدمة للجميع، حيث لن تنسى الكويت أبدا العهد المزدهر والمستقر والمواقف الراسخة لأميرها الذي أرسى الكثير من قواعد الأمن والاستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبرته الطويلة المعهودة.

واضاف العتيقي ان الكويت شهدت افتتاح العديد من المشروعات العقارية التنموية الضخمة خلال فترة حكم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، حيث تمثلت في افتتاح أكبر برج تجاري في الكويت وهو برج الحمراء، بالإضافة الى افتتاح عدد كبير من المجمعات التجارية والمراكز الترفيهية التي حققت طفرة عقارية وتجارية للاقتصاد الكويتي، ومن بينها مول 360، موضحا أن عهد سمو الأمير الراحل شهد طفرة نوعية وتنموية على كل الأصعدة بمجموعة كبيرة من المشاريع التنموية ومشاريع الطرق والجسور

وأضاف انه خلال فترة قيادة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ظلت الكويت بمنأى عن الكثير من المشاكل والفتن، بل إنها كانت مثالا للدول الآمنة والمستقرة التي تتطلع إليها أفئدة شعوب العالم من أقصى الأرض لأدناها، خاصة وأنها كانت ومازالت وستظل واحة للأمن والاستقرار ولكل من يبحث عن عيشة كريمة لافتا الى ان الكويت لن تنسى أبدا العهد المزدهر والمستقر والمواقف الراسخة لأميرها الذي أرسى الكثير من قواعد الأمن والاستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبرته الطويلة المعهودة.

أعرب العتيقي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة التي سيتولى فيها زمام الأمور سمو الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، مؤكدا أن سموه سيكون «خير خلف لخير سلف»، خاصة لما عرف عن سموه بتواضعه الجم وقدرته على إدارة الأمور بكل هدوء واتزان.

