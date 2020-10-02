الغرفة العربية البلجيكية: رحل قائد استثنائي

وطن النهار

أعربت غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية عن حزنها العميق لوفاة صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وقال الأمين العام للغرفة قيصر حجازين في بيان «أحيي ذكرى قائد استثنائي عرف بأعماله النبيلة.. برحيل الشيخ صباح نفقد قائدا عربيا عظيما ورجلا حكيما لن تنسى عمله ابدا». وأضاف البيان انه «في ظل هذه الظروف الصعبة فاننا نتقدم بأحر التعازي لأسرته الكريمة والشعب الكويتي ولحكومة الكويت وسفارة الكويت لدى بلجيكا وغرفة تجارة وصناعة الكويت». وأشار الى العلاقات الراسخة بين الغرفة ودولة الكويت موضحا انه «خلال عهد سمو الشيخ صباح الأحمد كان لنا شرف العمل بشكل وثيق للغاية مع دولة الكويت لتعزيز علاقات الصداقة بين الكويت وأوروبا وبالتحديد بلجيكا ولوكسمبورغ». وشدد على ان غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية ستواصل نهجها برفقة الاتحاد الأوروبي لتطوير علاقات التعاون بشكل اكبر.