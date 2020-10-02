أعماله جليلة ومواقفه إنسانية يشهد لها القاصي والداني معرفي: صباح الأحمد كان أباً للجميع وأميراً حكيماً

وطن النهار

قال رئيس مجلس إدارة شركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي ان الانسانية فقدت اميرها وقائد عرفه العالم حكيم للامة العربية والاسلامية بل على مستوي العالم بما له من خبرة وحكمة، لافتا الى انه رحل إلى جوار ربه بعد مسيرة زاخرة من العطاء، ليترك بلدنا والأمة العربية والإسلامية متشحة بالسواد ويخلف فراغا كبيرا.

وأضاف معرفي يكن سمو الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، قائدا عظيما فحسب، بل كان أبا للجميع وإنسانا وأميرا حكيما وصانع سلام وعميدا للديبلوماسية العربية، رجل المبادرات الحاضر دوما في أقسى الظروف، فبفضل الرؤية السياسية العميقة والحنكة التي كان يتمتع بها نال لقب حكيم العرب، واكتسبت الكويت في عهده مكانة وسمعة طيبة ومرموقة وتحولت إلى مركز إنساني وسياسي عالمي واشار معرفي الى انه سبق ان تعامل معه خلال عمله بالخارجية في عام 1985 وسافرت معه فالراحل أجمع الجميع على حبه واحترامه وتقديره في جميع أنحاء العالم على مدار سنوات حكمه من خلال وضع الامور في نصابها من خلال الواسطية ووضع الامور في نصابها وكان رجلا بسيطا ويحب الوسطاء سائلين المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لشعبه وأمته من أعمال جليلة ومواقف إنسانية يشهد لها القاصي والداني. وأشار إلى ان لسموه صفحة بيضاء في جانب آخر، الا وهو جانب العمل الخيري والانساني، وليس بأدل على ذلك سوى التكريم الذي منحته لسموه هيئة الأمم المتحدة في العام 2016 والتي قلدته وسام “قائدا للعمل الإنساني”، لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة في مختلف أنحاء العالم.

ودعا معرفي الى انه علينا في هذه الأوقات العصيبة أن نستذكر وصايا سموه، وأن نكون ككويتيين على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات التي تواجهنا ،و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ بلدنا من كل سوء، وأن يخلف على صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ويسدد خطاه ويهيئ من أمره رشدا ويرزقه البطانة الصالحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

واختتم معرفي تصريحه بالدعاء للعلي القدير أن يوفق خلفه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مسيرة حكمه المقبلة، وأن يلهمه دوام التوفيق وان يطول الله عمره فهو رجل ملتزم بالفكر والعدالة والدين وسيعمل على لم شمل والاستمرار في دفع البلاد الى الامام وسيسير على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الاحمد.

وزاد معرفي ان سمو الامير نواف الاحمد يتميز بالشخصية الخاصة التي ستكرس كل اهتماماته للنهوض بالشأن الداخلي وترسيخ دعائم التنمية واستكمال مسيرة العطاء وان يستمر اسم الكويت خفاقا ولامعا في الحافل العالمية والدولية.

